Mateu Lahoz, sobre volver a arbitrar: "Es prácticamente...."

El valenciano se retiró a finales de la pasada temporada con 46 años por decisión del Comité Técnico Arbitral "A día de hoy me sigo despertando con esa ilusión de arbitrar aunque también sé que es prácticamente imposible", reconoció el excolegiado

Antonio Mateu Lahoz colgó el pito a finales de la pasada temporada con 46 años por decisión del Comité Técnico Arbitral (CTA). Unos meses después, el excolegiado ha reconocido en la Cadena COPE su deseo de volver a arbitrar.

La pregunta de Juanma Castaño a Mateu Lahoz fue muy clara: "¿Puedes volver a pitar?". Y no menos clara fue la respuesta del valenciano en 'El Partidazo de COPE': Bueno... ¿Por soñar? . Siempre es gratis. Sí que es cierto que no lo tenía ni pensado, pero se me ha despertado la ilusión. A día de hoy me sigo despertando con esa ilusión de arbitrar aunque también sé que es prácticamente imposible".

Mateu Lahoz aseguró que no era fácil estar sin arbitrar cuando es algo que había hecho toda su vida: "Me he pasado 32 años arbitrando y a día de hoy me gustaría seguir haciéndolo, pero en España. Este país me lo ha dado absolutamente todo y no creo que me deba exiliar. Además, por edad podría estar arbitrando sin ningún tipo de problema".

El valenciano puso incluso un paralelismo con Isco: "Estoy disfrutando de lo de Isco, que ha hecho algo infinitamente más difícil que arbitrar que es jugar al fútbol. Está demostrando que se puede. Que si tienes un buen equipo, un buen entrenador, gente que te arropa y te prepara para hacer aquello que más sabes...".

Sobre los motivos de su retirada matizó que "ha habido un poco de controversia, pero la gente tiene que entender que yo soy un descendido. A mí me han descendido, esa es la verdad".