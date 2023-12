Ataque feroz de 'Real Madrid TV' a Soto Grado

'Real Madrid TV' volvió a la carga contra los árbitros por la designación de Soto Grado para dirigir de nuevo el Betis-R. Madrid como el curso pasado. “Es el mismo que la temporada pasada hizo una exhibición de errores groseros contra el equipo. Se toman a cachondeo las protestas del Real Madrid y se tiene que defender desde Real Madrid TV recordando estos videos que son una realidad y no inteligencia artificial”, concluía uno de los comentaristas de la cadena blanca ayer, tras repasar las imágenes de las equivocaciones que a su entender acumula el colegiado castellanoleonés en las últimas tres temporadas contra los intereses del equipo blanco.

El video recoge errores en las decisiones de Soto Grado, algunos de bulto, contra los jugadores madridistas en partidos contra Osasuna, At. Madrid, Cádiz, Villarreal o el Clásico. Muestran con detalla jugadas que repiten y ralentizan para intentar demostrar esas equivocaciones y culpan a la Federación. “Los que vuelven a designar a este señor se lo toman a cachondeo. Que Soto Grado vuelva, entre comillas y en términos deportivos, al ‘escenario del crimen’, es como si a Norman Bates, de Psicosis, le vuelven a dar la recepción de otro hotel. Algo malo va a pasar”, vaticinan.

“NO ME VENGÁIS AHORA CON EL TIEMPO AÑADIDO”

“Habéis tenido 90 minutos, no me vengáis ahora con el tiempo añadido”, es la frase que ha dado la vuelta al mundo aireada por los medios del entorno madridista. Fue de Soto Grado a los jugadores del equipo blanco en el partido de Liga de la temporada pasada ante Osasuna, que acabó 0-0 y en el que hubo constantes interrupciones que el colegiado de Candeleda no añadió y que desquició a los jugadores y a un estadio encolerizado contras sus decisiones. En el Villamarín, el año pasado, le reclaman hasta tres jugadas polémicas que Soto Grado pasó por alto e indignó al madridismo.

El video emitido por la cadena del club madridista apenas dura tres minutos, pero hace un recorrido de las decisiones que creen han perjudicado al equipo. Le achacan ser clave en el desarrollo de la Liga del año pasado, haciendo un repaso de sus actuaciones destacando unas doce jugadas además de su paso por el VAR en un Clásico en el que consideran les perjudicó más que el árbitro de campo, en un partido que fue decisivo para que el Barça se asegurara medio título dejándoles sin las opciones de luchar.