La Bundesliga alemana decide cerrar la puerta a inversores privados tras protestas

La Bundesliga alemana anunció hoy que finalmente no abrirá la puerta a inversores privados tras semanas de protestas de los aficionados y de disputas entre y dentro de los clubes de fútbol, después de haber anunciado hace dos meses que iniciaba el proceso para cerrar contratos con fondos de inversión. En su reunión extraordinaria celebrada este miércoles en Fráncfort, la directiva de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) decidió por unanimidad no continuar con el proceso, informó la organización deportiva en un comunicado. "Dados los acontecimientos actuales, ya no parece posible una continuación exitosa del proceso", señaló el portavoz del DFL, Hans-Joachim Watzke.

Señaló que, aunque una gran mayoría está a favor de la necesidad empresarial de una asociación estratégica, la decisión previa de abrir la puerta a inversores privados ha generado "grandes disputas" no solo entre clubes, sino en parte también dentro de los clubes entre, jugadores, entrenadores, directores, órganos de supervisión, asambleas generales y comunidades de aficionados.

En las últimas semanas, hubo que interrumpir partidos de la liga durante varios minutos y a veces varias veces a lo largo de 90 minutos porque los hinchas tiraron objetos al campo como pelotas de tenis y hasta coches teledirigidos, en alusión a que, de entrar inversores privados a la liga todo será dirigido desde fuera.

Watzke recalcó que todo esto pone en peligro el funcionamiento del juego, determinadas progresiones del juego y, con ello, la integridad de la competición. "Dadas las circunstancias, ya no se puede garantizar la viabilidad de una conclusión exitosa de un contrato para la financiación de 36 clubes de la liga", indicó el portavoz. La decisión en diciembre se adoptó con una mayoría de dos tercios y el voto decisivo fue del gerente del equipo de segunda liga Hannover 96, Martin Kind, quien aparentemente no cumplió las directrices de su propio club de votar en contra.

Bundesliga - VfL Bochum vs. FC Bayern Munich / EFE

INTERÉS PREVIO DE EMPRESAS DE CAPITAL PRIVADO

La DFL señaló que tampoco ve ninguna solución en repetir el voto para resolver el problema. De hecho, antes de salir adelante en diciembre pasado, en mayo de 2023 los clubes se habían pronunciado en contra de esta medida innovadora, pues solamente 20 de 36 votaron a favor. El nuevo dúo de directores generales, Marc Lenz y Steffen Merkel, habían promovido un nuevo acuerdo, finalmente aprobado por el voto a favor de Kind, en virtud del cual la Liga hubiera ganado por una participación de un inversor de alrededor del 8 % a lo largo de varios años entre 900 y 1.000 millones de euros. En diciembre, según dijo entonces el diario deportivo Kicker, hubo interés de parte de cuatro empresas de capital privado: Advent, Blackstone, CVC y EQT.

Al final habrían quedado como únicos interesados CVc Capital y Blackstone, fondo este último que se retiró la semana pasada del proceso, según el mismo medio germano. Los aficionados de la Bundesliga se habían mostrado desde un principio en contra de la participación de inversores. El nuevo modelo preveía la concesión de licencias a una empresa de nueva creación para los derechos de medios globales y otros derechos comerciales (por ejemplo, asociaciones de licencia central y patrocinios a nivel de liga).

A través de su participación minoritaria en la empresa, el socio hubiera recibido como máximo el 8 % de los ingresos de la licencia por la explotación de los derechos comerciales de la DFL durante la duración del contrato de licencia de 20 años. Se esperaba que el proceso finalice a finales de marzo de 2024.