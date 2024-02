Upamecano, una pesadilla de la que no puede despertar

Las últimas 96 horas de Dayot Upamecano son para olvidar. El central francés volvió a demostrar que la irregularidad es su gran cruz para poder brillar en la élite y el Bayern de Múnich la está pagando muy cara. En cosa de cuatro días ha visto dos tarjetas rojas por cometer dos penaltis inexplicables que hicieron caer a su equipo en la ida de los octavos de Champions ante la Lazio (1-0) y complican mucho las cosas en la Bundesliga (a ocho puntos del Bayer Leverkusen).

El francés respondió con dos errores inexplicables en el momento clave de la temporada. Upamecano carece de aquello que es innegociable para defensas de primer nivel: seguridad y solidez. Pero por condiciones no será, porque las mostró en el RB Leipzig. Un central rápido, imponente (1,86 metros de altura) y con un físico privilegiado. Sin embargo, sus grandes cualidades son también sus puntos débiles.

Motivado por su superioridad física, a veces toma decisiones muy poco acertadas y acaba cometiendo errores demasiado graves para ser titular en uno de los clubes más grandes la historia. Si esto sucede en eliminatorias de Champions o en escenarios delicados, la magnitud de los fallos se dispara exponencialmente.

UN PENALTI INEXPLICABLE

Corría el minuto 67 en el Olímpico de Roma. Con el empate a nada en el marcador, Upamecano fue con todo a por un balón dividido dentro de su área. Sin ningún tipo de medida, metió el pie tardísimo y pisó con claridad y excesiva fuerza a Gustav Isaksen a la altura de su tobillo izquierdo.

El danés cayó al suelo retorciéndose de dolor. Letexier, árbitro del choque, presenció la acción a escasos metros, y no dudó en señalar penalti y mostrarle la más que merecida roja directa. Ciro Immobile no falló desde los once metros y la Lazio se acabó llevando la ida de los octavos de final por la mínima (1-0).

El Bayern, eliminado de la DFB-Pokal y con una situación complicada en la Bundesliga tras el 'temporadón' del Bayer Leverkusen, tenía todas sus esperanzas puestas en la Champions. Ahora, tendrán que remontar la eliminatoria en el Allianz para conseguir el billete a los cuartos de final.

SEGUNDO PENALTI Y A OCHO PUNTOS DEL LEVERKUSEN

Cuatro días después, Upamecano, que entró en el minuto 33 de partido sustituyendo al lesionado Noussair Mazraoui, volvería a hacer de las suyas ante el Bochum. Tras la debacle en el BayArena ante los de Xabi Alonso (3-0) y el 'pinchazo' en Champions ante la Lazio, los de Tuchel tenían la obligación de cumplir ante uno de los peores equipos del torneo para evitar que la distancia de cinco puntos que tenían con el Bayer Leverkusen, líder del campeonato, fuera a más.

Upamecano, en una imagen del choque ante el Bochum / AP

Jamal Musiala adelantó a los suyos en el 14', pero un tanto de Takuma Asano en el 38' y otro de Keven Schlotterbeck en el 44' ponían por delante a los locales al descanso. Upamecano, que ya tenía una amarilla por derribar a un rival en el 39', solo seis minutos después de ingresar al terreno de juego, se cargó todas las opciones de dar la vuelta al marcador en el minuto 77.

En un saque de esquina, extendió claramente su brazo izquierdo para golpear con el codo en la cara del atacante. Penalti, segunda amarilla y partido completamente decidido. Kevin Stoger no falló desde los once metros, y aunque Harry Kane recortó distancias en el 87', el Bayern de Múnich cerraría la jornada a ocho puntos del Bayer Leverkusen.

EL AÑO PASADO, HORRIBLE ANTE EL MANCHESTER CITY

En la pasada edición de la Champions, el Bayern de Múnich cayó incontestablemente en los cuartos de final ante el vigente campeón, el Manchester City de Pep Guardiola (1-4 en el global), en una eliminatoria que pasará a la historia por el pésimo nivel que ofreció el ex del RB Leipzig. Su rendimiento fue un claro suspenso, tanto en la ida como en la vuelta.

En el primer partido, el Bayern de Múnich perdió 3-0. Upamecano perdió los nervios en salida de balón ante Jack Grealish y regaló el segundo gol del partido, el de Bernardo Silva, que remató a placer tras un centro de Erling Haaland. Precisamente, el noruego se apuntó el tercero sin oposición en el segundo palo tras comerle la tostada.

Upamecano, durante el duelo ante el Manchester City / AFP

En la vuelta, disputada en el Allianz, más de lo mismo. En el minuto 17 recibió la roja directa por cortar una acción de Haaland, pero el VAR le salvó de la expulsión por milímetros. Antes del descanso, desvió un disparo de Ilkay Gündogan con su brazo izquierdo y cometió un claro penalti que Haaland mandó a las nubes. Finalmente, en el 56', el noruego se tomó la revancha 'sentando' al defensor bávaro con un simple movimiento. Resbaló y se quedó clavado en el suelo para ver el tanto que 'mataba' a su equipo. Joshua Kimmich igualaría el duelo en el 83', pero el 1-1 era muy insuficiente para los de Tuchel.

A sus 25 años, Upamecano, que aterrizó en Múnich en julio de 2021 a cambio de 42,5 millones de euros, sigue mostrando las mismas dudas que dibujaba en el RedBull Arena. ¿Conseguirá pulir sus desconexiones y rendir al máximo nivel de manera regular?