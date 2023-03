Riqui Puig, nombrado jugador franquicia de los Ángeles Galaxy

El excentrocampista del Barça ha pasado a formar parte de los tres futbolistas con privilegios en el club americano Cada equipo de la MLS puede nombrar a tres jugadores, que pasan a tener condiciones especiales en cuanto a salario

Riqui Puig ha caído de pie en la MLS. El excentrocampista del Barça ha acumulado grandes actuaciones desde su salida del equipo de Xavi y eso le ha servido para que LA Galaxy le acaben de nombrar nuevo jugador franquicia del equipo. Se une así al 'club de los privilegios' junto con Chicharito y Douglas Costa.

Al haber sido nombrado como jugador franquicia, Riqui pasa a tener unas condiciones especiales con el equipo. A partir de ahora pertenece al grupo de jugadores que pueden superar el tope salarial marcado por la liga. Cada equipo de la MLS pueden tener en plantilla hasta tres jugadores con este privilegio.

