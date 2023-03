El City daría vía libre a Bernardo Silva si llega una buena oferta del Barça

El club inglés atendería a la petición de salida del portugués este verano El City quiere a Bellingham y Kovacic para su nuevo centro del campo. Gundogan también podría salir

Bernardo Silva puede ser uno de los grandes nombres del mercado de verano. El centrocampista portugués podría salir del Manchester City si el Barça o algún otro club presenta una oferta lo suficientemente importante, ya que el club inglés estaría preparando una revolución en el centro del campo para el próximo proyecto deportivo, tal y como avanza 'The Telegraph'. El futuro del portugués no está nada claro ya que su intención es dar por acabado su ciclo en la Premier League.

Bernardo Silva ya estuvo en la órbita del Barça el pasado verano. Su agente, Jorge Mendes, le ofreció al club blaugrana pero no se pudo materializar la operación ya que el Barça decidió invertir en otras posiciones y no había músculo financiero suficiente. La única opción pasaba por una salida de Frenkie de Jong al Manchester United y utilizar estos recursos para firmar al portugués. Finalmente, esta combinación no se dio y Bernardo Silva continuó un año más como pieza clave en el esquema de Pep Guardiola.

Con un año más de contrato cumplido, el Manchester City estaría en disposición de abrirle las puertas en verano y el Barça conoce su situación de primera mano. Pep Guardiola ya ha dicho en más de una ocasión que solo quiere contar con futbolistas que deseen formar parte de su proyecto y comprende las inquietudes del portugués por salir. Todo pasa porque llegue la oferta correcta, que este verano debería rondar los 80 millones de euros, que es su tasación. Muy complicado para el Barça salvo que haya una o dos ventas millonarias en el próximo mercado de fichajes.

En el club blaugrana tienen claro que Bernardo Silva sería el fichaje ideal para reforzar el proyecto. Se trata de un crack mundial, con mucha experiencia europea, un futbolista que se aclimataría perfectamente al juego blaugrana y que podría jugar tanto en un 4-3-3 como en un 4-4-2. El futbolista estaría encantado de fichar por el Barça, pero quiere concreción en los próximos meses y si el club blaugrana no aprieta estaría dispuesto a escuchar otras propuestas.

Hay varios clubs interesados en Bernardo Silva aunque su prioridad es jugar en España y en el Camp Nou. El Madrid está atento a lo que pueda suceder si finalmente no consigue el fichaje de Bellingham y el PSG le tiene en cartera aunque sabe que el centrocampista recela de recalar en la liga francesa. Mientras tanto, el Manchester City estaría apostando claramente por firmar a Bellingham y hacerse con los servicios de Kovacic, futbolista que podría salir del Chelsea. Si completan estas dos operaciones, Gundogan también podría salir de Manchester ya que acaba contrato y por ahora no ha renovado.