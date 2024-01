El Palmeiras organiza la primera rueda de prensa exclusiva para mujeres

La cara más representativa de Palmeiras, su presidenta Leila Pereira, ha sido la encargada de organizar algo inédito, seguramente a escala global, en el mundo del fútbol. La primera rueda de prensa exclusiva para mujeres periodistas ha sido una realidad y además con una intencionalidad detrás.

"Me gustaría que este encuentro sea simbólico para los hombres. Que en esta hora que estamos aquí todas juntas, ellos sientan lo que nosotras sentimos desde que nacemos", exponía Pereira. A lo que también añadió: "Por increíble que parezca, muchos hombres me preguntaron por qué podían venir solo mujeres. Yo les digo que no se pongan histéricos. A nosotras nos dicen histéricas cuando queremos ser oídas y la verdad es que no lo somos".

El paternalismo que enmarca el panorama futbolístico ha ido evolucionando con la irrupción del fútbol femenino a nivel mundial, pero con mucho trabajo por hacer para asegurar unas condiciones justas. La presidenta quiso destacar que lo único que reclama es "la oportunidad de mostrar que somos competentes. Queremos espacios en el mundo del fútbol, que es masculino", apuntaba.

Tres años han pasado desde que está al cargo del club. Un mandato que ha traído consigo una etapa gloriosa en cuanto a títulos tanto en el masculino, con seis en los últimos dos años, como el femenino con la Libertadores. Pereira catalogó la situación de "machismo estructural" y que "no puede ser normal que solo haya una mujer al frente de un club grande en Sudamérica".