Mbappé anuncia que se va PSG, en directo hoy: última hora de su posible fichaje por el Real Madrid

"EL PROBLEMA NO ES LA MARCHA DE MBAPPÉ, ES LA GESTIÓN"

El exfutbolista francés, Christophe Dugarry, ha señalado que "el problema del PSG no es la marcha de Kylian Mbappé, es la gestión de su salida".

"Todos los clubes pierden a sus mejores jugadores en un momento u otro. El Real Madrid ganó la Liga de Campeones después de la salida de Cristiano. El PSG es un equipo débil colectivamente esta temporada a pesar de la presencia de Mbappé. No hay juego colectivo. No sabemos si este equipo será mejor o no sin Mbappé. El problema no es la salida, sino la gestión", apuntó el exjugador.