Luis Enrique: "El club y el equipo están por encima de las individualidades"

El técnico asturiano se ha pronunciado sobre la noticia del año, pero se ha limitado a expresar: "No puedo decir nada" sobre la posible marcha de Kylian Mbappé, afirmó este viernes el entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique, aunque recalcó que "el club y el equipo están por encima de las individualidades".

"Las partes implicadas se pronunciarán, yo no quiero hacer comentarios", añadió Luis Enrique en rueda de prensa, un día después de que varias informaciones coincidentes afirmaron que la estrella del PSG anunció a la dirección del club de que no renovará su contrato y se irá cuando concluya su actual compromiso, el 30 de junio.

Al ser preguntado de nuevo por el tema del día expuso: "No tengo información para darte sobre este tema. Ya me he pronunciado y respondido", fue la respuesta por parte del asturiano para no dar pie a más preguntas en la línea de una noticia que ha impactado en el mundo del fútbol de lleno.

Sobre el ambiente dentro del club y el segundo tramo de la temporada indicó: "No tengo ningún miedo. Hace falta tener personalidad para sentarse aquí. Siempre hay rumores del club, críticas, elogios y polémica. A quien no le gusta sentarse aquí". Asimismo, también verbalizó que trabaja cada día en el futuro de la plantilla y que ese debe ser el objetivo durante toda la temporada.

Luis Enrique también señaló que sobre su próximo rival en Ligue 1 espera: "Un partido totalmente diferente. El Nantes no tiene muy buena dinámica, pero se organiza bien defensivamente, con ganas de hacer daño en transiciones. Es difícil jugar fuera", declaró.