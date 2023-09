El 'genio' que hace temblar al fútbol europeo

La liga de Arabia Saudí tiene una figura que no existe en Europa Michael Emenalo es el 'culpable' de la mayoría de fichajes estelares que han aterrizado en la competición

Arabia Saudí tiene a un 'genio de la lámpara' que no existe en Europa, y que hace temblar al fútbol europeo. Se trata de Michael Emenalo, director deportivo de la liga entera que tiene como función principal conseguir fichajes de estrellas del Viejo Continente para aumentar el nivel del torneo. Él ha sido el 'culpable' de la mayoría de los traspasos 'locos' que se han cerrado este verano.

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Neymar, Sergej Milinkovic-Savic, Aymeric Laporte, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Fabinho, Marcelo Brozovic... La nómina de futbolistas de primer nivel es inacabable, y en Europa temen que sean muchos más con el paso de los años los que decidan 'bañarse' en oro en Arabia.

En total, la liga saudí se ha gastado más de 700 millones de libras en fichajes y el músculo económico que exhiben es inigualable. Por ejemplo, el último día de mercado el Al-Ittihad ofreció 175 millones de libras por Mohamed Salah, tasado en 90 'kilos' según 'Transfermarkt'. Una oferta que ningún equipo de Europa se plantearía por un futbolista de 31 años.

¿QUIÉN ES MICHAEL EMENALO?

Exfutbolista en los años noventa, Emenalo fue director deportivo del Chelsea y del Mónaco y decidió asumir una figura inpensable en Europa: director deportiva de una liga entera. Hace unos días dio una interesante entrevista en 'Sky Sports' en la que habló de varios temas sobre la liga saudí.

Michael Emenalo, director deportivo de la liga saudí | Chelsea FC

Uno de los papeles de Emenalo, más allá de firmar talento de Europa -a base de billetes-, es mejorar la infraestructura futbolística del país, tanto para los clubes como para los ciudadanos. Uno de los motivos por los que la Liga China se fue a pique fue por la poca afición que había por el fútbol, aunque consideró que "hay más cultura futbolística en Arabia".

¿ARABIA SAUDÍ EN LA CHAMPIONS?

Emenalo explicó que no se ha tratado el tema de manera interna, aunque no cerró la puerta a la posible entrada de equipos de Arabia al mayor torneo de clubes de Europa. "Creemos que el fútbol es de todos y que el fútbol de alto nivel es de todos, como fue el caso del Mundial de Qatar. Hubo dudas e inquietudes y acabó siendo uno de los mejores Mundiales de todos los tiempos", explicó. Sin embargo, quiso sacar pecho y aseguró que la liga saduí "no necesita la validación de la Champions".