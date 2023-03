Ceferin: "He conocido menos delincuentes en 25 años de derecho penal que en dos años de fútbol"

El presidente de la UEFA habló en el programa de Youtube ‘The Overlap’ con Gary Neville El dirigente explicó cómo fue el veto inglés al nuevo proyecto de la Superliga

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se desplazó hasta Mánchester para hablar con el exfutbolista Gary Neville en el programa de Youtube ‘The Overlap’. Allí, hizo un repaso sobre su vida y volvió a cargar contra la Superliga, además de dejar alguna perlita que otra aislada en forma de frase. "He conocido menos delincuentes en 25 años de derecho penal que en dos años de fútbol", aseguró Ceferin. Tenemos que mantener el fútbol alejado de los tiburones", dijo, sin mencionar a nadie.

Sobre la Superliga desveló que “dos clubes dudaban mucho en Inglaterra. Estaban vacilantes. Me dijeron que querían seguir siendo amigos de la UEFA: ‘Seremos amigos tuyos desde adentro’”, explicó el mandatario esloveno confirmando que eran el City y el Chelsea.

"Sabía que sin la Premier la Superliga no tendría sentido. No me preocupa el dominio económico de la Premier porque lo están haciendo bien desde el punto de vista financiero", afirmó el presidente de la UEFA.

Mientras todo el fútbol espera la sentencia del Tribunal Europeo, Ceferin tiene una particular visión del tema. "El caso ante el TJUE es simbólico", dando a entender que la Superliga tiene poco futuro.