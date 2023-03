Tebas saca a LaLiga de la Asociación de Ligas Europeas

La decisión de ha tomado porque "es una Asociación que no tiene ninguna influencia porque no se lo toma en serio" El mandatario recuerda que solo LaLiga se ha personada ante el TJUE en contra de la Superliga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha decidido que la competición española no forme parte de la Asociación de Ligas Europeas. Según declaraciones al diario 'As' el presidente de LaLiga ha tomado esta decisión “porque es una Asociación que no tiene ninguna influencia porque no se lo toma en serio. No han hecho nada para pelear contra Al Khelaïfi y los Clubes Estado, tampoco contra los abusos de la Premier ni contra la Superliga. El único que ha hablado claro de estos asuntos ha sido Laliga y prefiero ir solo que con un grupo que no ayuda”.

Para el mandatario, “en la Asociación de Ligas Europeas todo son buenas palabras, pero obras ninguna" y recuerda que la única que se ha personado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Superliga ha sido LaLiga.

"En diez años que he estado con ellos habré asistido a 40 reuniones y el único CEO que ha ido he sido yo. Envían a gente de segunda o tercera línea. El presidente de la Premier no ha ido jamás, y sumando lo que han ido los de Francia, Italia y la Bundesliga entre los tres no suman más de ocho veces. Para estar así es mejor no estar”, explica Tebas en declaraciones que recoge 'As'. Tebas, que es representante de la Asociación en el Comité Ejecutivo de UEFA, concluye que estar en la Asociación "para nada es perder el tiempo, y eso se convierte en una rémora. Si dejar la Asociación de Ligas Europeas supone dejar el Comité Ejecutivo de la UEFA pues lo haré. Siempre he dicho que lo importante es tener capacidad de influir, no estar en los sitios para figurar”,