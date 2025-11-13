¡Cristiano, expulsado por agresión! Peligra su estreno en el Mundial

Noche para el olvido para un Cristiano Ronaldo que no solo lamentó la derrota de Portugal ante Irlanda, sino que fue expulsado por una agresión en una acción a balón parado. En un inicio, el colegiado del encuentro le mostró la amarilla por soltar el brazo y llamar "llorón" a su rival, pero la posterior revisión del VAR determinó que la jugada era límite y que, por ende, debía ver la roja.

El luso soltó un codazo con fuerza sin el balón en juego y se marchó expulsado con un 2-0 en contra de su selección. Se marchó aplaudiendo a un público que le respondió con el gesto de 'llorón' - mismo gesto que le había hecho el '7' minutos antes al futbolista con el que protagonizó la acción de su expulsión - y cuando llegó a la zona de banquillos se encaró con el seleccionador irlandés. Cristiano perdió los nervios y dejó con diez a una Portugal que tenía la difícil tarea de remontar dos goles en inferioridad numérica.

Roberto Martínez introdujo un doble cambio - Leao y Trincao - para buscar la épica en el Aviva Stadium, pero el combinado de Heimir Hallgrímsson se defendió con uñas y dientes. Está por ver qué tipo de sanción le cae al luso, que corre cierto riesgo de perderse el inicio del Mundial, en caso, claro está, de que Portugal asegure una clasificación que está más que encarada.