Así le va a los 10 fichajes más caros de invierno de 2023

El mercado de fichajes invernal de 2023 fue uno de los más movidos de los últimos años. Millones y millones de euros fueron gastados por los clubes en traspasos, con la Premier League y el Chelsea como grandes protagonistas. Un año después, repasamos cómo le ha ido a los principales movimientos de enero del año pasado.

Enzo Fernández (121M€)

Enzo Fernández finalmente marcó su primer gol como jugador del Chelsea / SPORT

El fichaje más sonado de todo el mercado invernal y el más caro con diferencia. Enzo Fernández protagonizó un traspaso de auténtica estrella llegando al Chelsea por 121 millones de euros, un precio inflado tras su gran Mundial con Argentina solo unas semanas antes del traspaso.

Un año después, el argentino no vive una etapa gloriosa en Londres. A pesar de asentarse desde un primer momento en el equipo titular, ni el jugador ni el club han rendido como se esperaba. Hasta esta temporada no logró abrir su cuenta goleadora y suma únicamente dos asistencias en 43 partidos como 'blue'. Lejos de la jerarquía que se esperaba con su llegada.

Mudryk (70M€)

Mudryk: 36,63 km/h / EFE/AFP

Otro de los grandes fichajes del Chelsea en aquel mercado que también se ha quedado muy lejos de las expectativas generadas. Tras llamar la atención en el Shakhtar con su velocidad endiablada y su pasmosa facilidad para driblar rivales y producir goles, Mudryk llegó a Stamford Bridge con la vitola de estrella.

Sin embargo, el tiempo no ha hecho más que acrecentar las críticas sobre el jugador en Inglaterra. El ucraniano ha tenido un rendimiento muy pobre, llegando a ser relegado al banquillo durante varias jornadas. Suma cuatro goles y cinco asistencias en 36 partidos con el equipo de Londres.

Gordon (45M€)

Anthony Gordon: 36,61 km/h / EFE/AFP

Se esperaban muchos más movimientos por parte del Newcastle durante aquel mercado, pero las urracas tenían muy claro quién era su objetivo principal. Anthony Gordon llegó como fichaje estrella tras su buen hacer en el Everton. Aunque tuvo una difícil adaptación y no fue el jugón que se esperaba la pasada temporada, su rendimiento en la presente campaña justifica el precio pagado, con seis goles y cinco asistencias en 19 partidos en Premier League.

Gakpo (42M€)

Gakpo celebra su doblete al LASK / EFE

La irrupción de Cody Gakpo en el Mundial y sus increíbles números con el PSV llamaron la atención de los grandes de Europa, pero finalmente fue el Liverpool el que se hizo con el holandés. A pesar de que sus números no son malos (15 goles en 51 partidos), las sensaciones sobre el césped no son las del jugador determinante que se esperaba en Anfield.

Badiashile (38M€)

Badiashile festeja el tanto que rompía la igualada / Chelsea FC

Otro fichaje del Chelsea, esta vez en el sector defensivo, que vino para apuntalar el nuevo proyecto 'blue'. El canterano del Mónaco había demostrado una exuberancia física que le hacía dominante en la Ligue 1, pero es algo que apenas se ha visto a cuentagotas en la Premier League. En un año suma solo 17 titularidades, a pesar de que con 22 años sigue teniendo mucho margen de mejora.

Madueke (35M€)

Noni Madueke celebra su gol al Luton / Agencias

Ahora sí, el último fichaje del Chelsea en esta lista. Otro jugador que llegó a la Premier League procedente del PSV y que lo hizo como proyecto de futuro. Con solo 21 años, a Madueke no se le podía exigir que tuviera un rendimiento estelar en la Premier League a su llegada, pero si se esperaba más del extremo. En estos doce meses ha disputado 23 partidos (solo 10 como titular) anotando cuatro goles.

Vitinha (32M€)

Vitinha / EFE

El único jugador de esta lista que no es un fichaje de la Premier League. En este caso fue el Olympique del Marsella el que fichó al delantero portugués por 32 millones de euros. Después de marcar 27 goles en dos temporadas en el Braga, su rendimiento en la Ligue 1 ha sido muy pobre. Acompañando a Aubameyang en la punta de ataque, el ariete suma solo seis goles en 39 partidos disputados.

Rutter (28M€)

Georginio Rutter. Delantero centro (Hoffenheim) - 28,2 M€ / EFE/AFP

En su momento fue una de las grandes promesas del fútbol francés, especialmente en categorías inferiores. Un Leeds en un momento crítico pagó casi 30 millones por él, pero no fue el salvador que esperaban y el equipo terminó descendiendo. Rutter solo jugó un partido como titular en Premier y llegó a disputar encuentros con el equipo sub 21. La bajada de categoría le ha servido para asentarse al equipo titular con un buen rendimiento (cuatro goles y nueve asistencias en 26 partidos).

Sulemana (25M€)

Kamaldeen Sulemana (delantero): 33.8 millones de euros (Stade Rennais, 20 años) / AFP

Kamaldeen Sulemana tuvo un ascenso meteórico. Tras explotar en la liga danesa llegó al Rennes, donde demostró una habilidad para el regate innata. El Southampton se hizo con sus servicios buscando evitar el descenso, algo que no pudieron lograr. Jugando ahora en Championship, donde debería ser una de las figuras de la categoría, no está logrando ser determinante y todavía no ha marcado esta temporada.

Kiwior (25M€)

Jakub Kiwior (izq.), durante el encuentro de Polonia en Gales / AFP

Solo 22 partidos entre todas las competiciones para el central polaco de 23 años desde que llegó al Arsenal. Mikel Arteta no ha llegado a confiar plenamente en el ex del Spezia, que fue una apuesta del club tras su buen rendimiento en la Serie A. En Inglaterra no ha tenido continuidad.