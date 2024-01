Esto puede dar vía libre al Madrid para fichar a Mbappé

El culebrón Kylian Mbappé ha vuelto a escena. Con el francés libre para negociar su futuro con cualquier club desde el 1 de enero, todos esperaban las primeras palabras del atacante en este 2024 y el jugador del PSG no decepcionó, abriendo las puertas de par en par a una salida afirmando que aún no ha decidido su futuro. Con el Real Madrid como principal favorito para ser el nuevo destino del extremo, la gran pregunta es si realmente hay otro candidato a rivalizar con el club blanco.

En los últimos días, desde Francia se ha lanzado la información de que el Liverpool sería el gran competidor del Real Madrid para luchar por contratar a Kylian Mbappé. Según Le Parisien, el equipo de la Premier es "el candidato más creíble y peligroso" para optar a fichar al delantero del PSG, ¿pero hasta qué punto es un rival real para los blancos?

Las operaciones en el mercado de fichajes de los 'reds' en los últimos años hacen pensar que no entrarán en una puja por el delantero. No en vano, la política de fichajes del equipo que dirige Jürgen Klopp se ha basado en contratar a estrellas emergentes y no consagradas: Szoboszlai, Mac Allister, Gavenberch, Darwin, Gakpo, Luís Díaz, Konaté... Todos ellos, además, provienen de clubes de un segundo o incluso tercer escalón a nivel europeo, salvo el caso de Gravenberch, que llegó procedente del Bayern donde apenas pudo demostrar sus cualidades.

En ningún caso los 'reds' han intentado pescar a jugadores de otros equipos grandes de Europa. Esto les ha permitido tener una estabilidad salarial, algo que Kylian Mbappé rompería por completo en caso de llegar al club, al margen de su prima de fichaje.

Por si fuera poco, el Liverpool no se ha caracterizado por hacer una inversión salvaje en el mercado de fichajes en los últimos años. Pese a desembolsar cantidades importantes en algunos jugadores, lo ha hecho tratando de mantener un balance con ventas en cada mercado de traspasos.

Si comparamos el balance entre ingresos y gastos de los cinco años, los -260 millones de euros en pérdidas del equipo 'red' están muy lejos de las cifras de Chelsea (-788 millones), Manchester United (-697 millones), Arsenal (-645 millones), Tottenham (-513 millones) o Newcastle (-486 millones). Por todo esto, la contratación de Mbappé sería una rareza en la política de fichajes del Liverpool, que parece dejar al Real Madrid solo en la carrera por Kylian.