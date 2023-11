Ona Batlle y Aitana lideran otro recital (0-6)

El Barça femenino resuelve su visita al campo del Villarreal con la goleada a domicilio más contundente de la temporada Oshoala y Aitana han firmado un doblete, Ona ha sido la mejor jugadora con dos asistencias y han redondeado el triunfo Salma Paralluelo y Graham.

Antes de pensar en la Champions y en el ilusionante partido en Montjuic contra el Real Madrid, había que afrontar con profesionalidad la visita al Mini Estadi de Villarreal y el equipo de Jonatan Giráldez superó con nota la prueba. La jugadora más brillante del partido fue la lateral Ona Batlle con jugadas de fantasía en la banda izquierda. El Barça sigue sumando sus partidos por victorias.

La resistencia local duró 13 minutos. Fue el tiempo que el Barça necesitó para abrir la lata. Chut lejano de la mejor jugadora del mundo y gol en la primera ocasión clara del Barça.

Aitana Bonmatí no se lo piensa, pero Carmen Carbonell no acierta y el balón acaba en la red. El tanto de la jugadora de Ribes no varió la dinámica del partido. Dominio total del Barça ante un equipo muy inferior cerrado atrás con un 4-5-1.

Ona Batlle genera cuatro jugadas de gol

La jugadora que mejor leía los espacios era Ona Batlle. La canterana del Barça es una defensa muy segura cuando el rival domina y un puñal en ataque en la fase de dominio azulgrana. Ona generó dos ocasiones que Oshoala no acertó en transformar hasta que la nigeriana acertó en una nueva jugada colosal de la '22' barcelonista.

Con el 2-0 el partido bajó de revoluciones, el Barça lo tenía controlado y el Villarreal se animó en los últimos cinco minutos con dos aproximaciones a la portería de una Cata Coll muy poco exigida.

Aitana evita la incertidumbre

En la reanudación, las de Giráldez salieron a dejar el partido resuelto y lo lograron con facilidad. El Barça solo necesitó cuatro minutos para marcar el tercer gol. Una nueva jugada descomunal de Ona Batlle desde la izquierda la pudo culminar de manera efectiva Aitana Bonmatí.

El entendimiento entre estas jugadoras es total, ya que ambas coincidieron en los equipos inferiores del Barça. La Masia también funciona en el fútbol femenino.

Con la entrada de Mariona, Alexia y Graham, con media hora por delante se diluyó el peligro de la relajación. Estas tres jugadoras salieron con mucha ambición y el Barça disfrutó de un partido más cómodo, ya que el Villarreal ya no se defendía con tantas jugadoras por detrás del balón.

Ambición total

La polivalente Mariona se adaptó a las mil maravillas a la demarcación de interior y pudo asistir en el 0-4 a Salma con un pase delicioso.

El Barça no se acomodó al resultado y generó numerosas oportunidades para lograr una goleada escandalosa.

Curiosamente, el quinto gol llegó con la suerte como mejor aliada, ya que Graham Hansen ejecutó una falta que la barrera desvió y así subió otro gol al marcador.

El sexto gol fue otro ejercicio de ambición. Alexia Putellas, muy insistente, busca sorprender con un remate lejano, la portera Carbonell rechaza el chut y Oshola de cabeza, muy lista, anota el último gol del partido.

Jonatan Giráldez pudo repartir esfuerzos y rodar al equipo para una semana clave con dos partidos importantes ante el Benfica en la Champions y contra el Real Madrid, en Montjuic.