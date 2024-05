Xavi: "No venimos abajo con cualquier situación negativa y así es imposible competir"

Inexplicable. De nuevo, otro encuentro incomprensible del Barça, que tras el empate se fue del partido de manera dramática. Sin nervio ni convencimiento, fue incapaz de volver o competir, y se marchó del campo tercero y con el Madrid campeón.

De nuevo cuatro goles encajó el Barça ante el Girona. Esta vez en Montilivi como ya ocurrió en Montjuïc. Ocho goles en dos encuentros, de nuevo dando la imagen de un equipo inestable que, cuando algo se tuerce, es incapaz de resistir en la adversidad. Lo reconoció Xavi, el equipo tiene un problema anímico.

"Es una pena. Nos venimos abajo con cualquier situación negativa. Son errores puntuales, sobre todo a nivel individual. Les hemos dado toda la confianza a los jugadores para seguir compitiendo, pero se siguen repitiendo los errores. Este partido es un resumen de la temporada. Creo que también es falta de madurez por la edad de algunos jugadores del equipo. Pero así es imposible competir", señaló.

"Hemos jugado 65 minutos brillantes, pero hay que corregir muchísimas cosas en el sentido mental, psicológico. Hay que cambiar muchísimas cosas para la siguiente temporada", subrayó.

Xavi se ha mostrado muy molesto con el comportamiento de sus jugadores en la recta final. "Soy el primer cabreado, antes que entrenador soy culé y estoy cabreadísimo. Son errores nuestros que hay que minimizar", insistió. "Hay una falta de efectividad. Hoy llegamos varias veces en situaciones de superioridad, de último pase, pero nos falta ser más contundentes en la dos áreas. Los dos últimos goles son de no despejar en el área".

No es un discurso nuevo. Xavi ha justificado mucho derrotas estas temporada a partir de lo que llama "errores puntuales", aunque de tan repetidos se hayan convertido en habituales. Para el técnico azulgrana los resultados esta temporada ante Madrid y Girona no explican lo ocurrido en el terreno de juego. "No es fácil de digerir esto pero hay que recuperar al equipo. Hay que mejorar muchas cosas: competir mejor, sobre todo cuando tienes el partido en tus manos. En Los cuatro partidos contra los dos rivales que están por encima nuestro hemos sido superiores. Pero no se refleja en el resultado. Por lo tanto hay que mejorar mucho".