Nuevo dardo de Macron a Florentino

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha vuelto a dar por hecho el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y ha vuelto a pedir, sin nombrarlo, a Florentino Pérez que deje al atacante galo participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán este verano en París.

"Espero que todos los clubes europeos den libertad a sus jugadores. Los clubes franceses lo harán y espero que el resto sigan el espíritu olímpico", ha explicado en una entrevista en el diario francés 'La Tribune', en la que desvela que ha hablado con el padre del jugador, Wilfrid Mbappé, y este le ha dicho que el todavía jugador del PSG quiere disputar los Juegos Olímpicos. Macron se refiere indirectamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, porque ya ha dejado bien claro que su club no cederá a sus jugadores extranjeros a sus respectivas selecciones para disputar esta competición, pues solo está obligado a hacerlo con los españoles.

El jugador, por su parte, ha participado este fin de semana en un acto de su fundación con 2.000 niños en los Campos Eliseos mientras espera el partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Borussia Dortmund. Mbappé ha dicho que no está pensando ahora mismo en los Juegos. "Mi posición no ha cambiado, pero la verdad es que no pienso en los Juegos Olímpicos. Estoy centrado en la actualidad y la actualidad pasa ahora por el PSG", ha explicado a la prensa.