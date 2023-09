Ona Batlle y su debut con el Barça: "Esto es solo el principio"

La canterana azulgrana y fichaje estrella de este verano atendió a SPORT en Sevilla durante la concentración de la selección "Espero seguir ofreciendo este nivel y ayudando al equipo como sea"

A Ona Batlle se le ilumina la cara cuando le hablas del Barça. Incluso en un momento duro, como mujer futbolista y como internacional con España, como el que están viviendo las jugadoras de la Roja. La lateral catalana atendió a SPORT en Sevilla, durante la concentración con la selección, para hablar, más allá del conflicto, sobre su ansiado y brillante debut con el primer equipo culé seis años después de tener que marcharse 'de casa'.

"Estaba muy feliz, tengo que admitir que estaba también algo nerviosa al principio, pero las compañeras que tengo al lado lo hacen todo más fácil y lo único que hice fue disfrutarlo", explicaba la defensora de Vilassar de Mar.

Elogiada

Regresó como fichaje estrella al club que la vio crecer tras una aventura fuera -Madrid CFF, Levante y Manchester United- y en su estreno con el primer equipo, precisamente contra el Madrid CFF en el primer duelo de la temporada, fue la mejor y se llevó los elogios de Jonatan Giráldez y Alexia Putellas. "Hombre... [se le escapó otra sonrisa]. Esto te refuerza, como jugadora y sobre todo como nuevo fichaje, pero, ya te digo, esto es solo el principio y espero seguir dando este nivel y ayudando al equipo como sea".

Aprender y mejorar

Su estelar actuación que culminó con una asistencia a Oshoala para sentenciar el partido tiene más mérito porque jugó por la izquierda y no por la derecha, en su posición natural, aunque la versatilidad es una de sus cualidades y en el Mundial vimos a la mejor Ona en ambas bandas.

"Tengo que decir que me siento muy cómoda en la izquierda, pero sí que es verdad que, al final, al ser la pierna no tan dominante igual me cuesta más llegar o centrar", confesó, "pero hay aspectos que estoy mejorando y al final es cuestión de esto, de mejorar y de aprender para seguir dando el cien por cien donde sea".