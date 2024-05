Ninguna duda con Xavi

El pasado día 24, en casa del presidente Joan Laporta, se tomó la decisión de que Xavi siguiese siendo el entrenador del Barça la próxima temporada. El de Terrassa, que el 27 de enero había anunciado que dejaría el banquillo a 30 de junio, había decidido dar marcha atrás. Se veía con fuerzas para continuar y así se lo comunicó primero al director deportivo, Deco, y después al presidente. Laporta, que horas antes había visto como la mayoría de sus directivos se mostraban partidarios de un relevo en el banquillo, acabó optando por la continuidad, algo que se escenificó un día después ante los medios de comunicación.

Y aquella decisión, según fuentes del club, ya no se cambiará. La confianza en Xavi en la cúpula deportiva del club es total. La dura derrota en Montilivi y la pérdida de la segunda plaza no provocarán ningún cambio de opinión a pesar de las nuevas dudas que han surgido en el entorno del club. De hecho, el propio Xavi se mostró contundente cuando se le preguntó tras la derrota contra el Girona si podía haber cambios. "No habrá debate sobre mi continuidad", apuntó.

Confianza en Xavi y su cuerpo técnico para liderar el proyecto de la próxima temporada a pesar del monumental cabreo que no escondió Laporta tras perder el encuentro, cuando en un corro con Rafa Yuste, Deco, Enric Masip y Alejandro Echevarría mostró su malestar por el resultado, repitiendo varias veces: "Esto no puede ser, esto no puede ser". En aquel momento, Laporta estaba más cabreado con los jugadores, no entendiendo como el equipo se había desconectado tras el 2-2 y había concedido dos goles sin mostrar demasiada resistencia.

Los jugadores del Barça hundidos mientras los aficionados del Girona muestran su euforia / Dani Barbeito

Explican en el club que ahora toca cerrar filas para acabar lo mejor posible una temporada que se cerrará sin títulos y olor a fracaso. Quedan cuatro jornadas para el final de la Liga y el Barça está obligado a ganar los cuatro partidos y esperar que el Girona pinche en alguno de ellos para lograr un objetivo de mínimos, la segunda plaza que permita al equipo azulgrana luchar por un título la próxima temporada, la Supercopa de España, una competición que se jugará otra vez en Arabia Saudí y reportará unos cuantos millones a la entidad.

Paralelamente, Deco y Xavi trabajarán en la confección de la plantilla para la próxima temporada, aunque las decisiones no se puedan tomar hasta que concluya la Liga y también hasta que se sepa si el Barça podrá operar en el mercado de verano con la regla del 1-1, algo que facilitaría mucho la revolución que el técnico de Terrassa pretende hacer en el grupo y que implicará la salida de varios futbolistas, una revolución con la que también está de acuerdo el presidente.