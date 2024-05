Con apenas cuatro meses en Barcelona después de un cambio radical de vida, de cultura, de fútbol, de todo, lo lógico era que Vitor Roque no tuviera un papel protagonista en el Barça. Que tuviera especial relevancia a 6 de mayo en un equipo que, teóricamente, debía estar peleando por la Liga a estas alturas.

Pero los acontecimientos se han precipitado, agentes externos han avivado el fuego y podemos decir que sí, que hay caso Vitor Roque en el FC Barcelona. André Cury, representante del atacante mineiro, decidió anoche abrir la caja de los truenos. Y abrirla de par en par. A la torera, vamos. "Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador".

CURY TRASPASA UNA LÍNEA

Y no solo se limitó a hablar a nivel contractual, de las opciones de un préstamo o de salir traspasado, sino que dirigió su ira hacia Xavi Hernández: "Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes. Le he dicho al chico que lo que tiene que hacer es trabajar aún más y esperar la oportunidad, pero también he visto partidos para darle minutos y protagonismo y así evitar esta situación desagradable".

Vitor Roque jugó 61 minutos contra el Cádiz / Valentí Enrich

Un agente, lógicamente, no habla en boca de un futbolista. Pero sí puede transmitir lo que piensa el entorno del jugador y en cierto modo expresar su pesar. La conexión es evidente. Hay perfiles más bajos y otros, históricamente, que han apostado por una perspectiva más histriónica. Cury, claramente, ha decidido optar por la segunda a la hora de tratar el asunto de su representado.

Respecto a Vitor Roque, ya en su momento pareció un poco extraño que nadie se adjudicara su contratación. Ni Deco, ni Laporta ni Xavi. Se decidió hacer un frente común y proyectar hacia el exterior que había sido un fichaje de consenso entre todos los estamentos- Si salía bien, todos ganaban. Si la cosa no funcionaba, nadie tendría claro 100% a quien colgarle el 'muerto'. Los 61 millones (contando variables), podían llegar a pesar como una losa.

LA LOSA DEL PRECIO

La situación actual de Vitor Roque, regresando a lo que comentábamos al principio del artículo, no es tan atípica ni extraña si nos atendemos al contexto. Pero claro, cuando entra en juego el precio de la transferencia ahí la balanza se descanta claramente. Para un sector de la afición y del entorno, no puedes tener en el banco viendo los partidos pasar a un tipo que acabas de contratar por semejante millonada. Para otros, es lógico no sobrecargar de presión a un chico que acaba de cumplir los 19 y vive su primera experiencia fuera de casa y en Europa.

Las estadísticas dicen que son cuatro partidos seguidos sin jugar un solo minuto. Ahí llega el momento en el que se colma la paciencia de Cury. En lo que a Roque se refiere, nunca ha habido una mala cara o un indicio de sentirse a disgusto. Desde el vestuario destacan su actitud y que sigue empapándose de todo lo que puede como una esponja.

El agente parece cerrarse en banda a una cesión, que quizás, visto el panorama, puede parecer lo más sensato para acumular protagonismo. El Barça es una trituradora en la que la paciencia escasea, por lo que seguir un año más siendo irrelevante no tiene visos de ser la mejor solución.

"Mira lo que ha pasado con Vinicius en el Madrid: ha tardado dos años y medio en jugar. Aquí en dos meses ya se cree un lío y la gente quiere ¡matar y matar! en lugar de ayudar. Es algo que no entiendo", esgrima Cury, pidiendo paciencia. En cierto modo, ahí no le falta razón. El problema es que 'Vini' empezó foguéandose en el filial.

Mira lo que ha pasado con Vinicius...

"Ya hablé con Deco. El chico tiene contrato con el Barça y elegimos al Barça en lugar de otras opciones donde podíamos ganar el doble de dinero. Tengo la certeza que Vitor Roque será un gran jugador pero si el Barça no lo deja, el club o el entrenador, no sé qué pasa internamente, buscaremos otro camino". Podría sonar a amenaza o ultimátum. Lo sí que es seguro es un caso abierto en el club azulgrana.