Lando, eufórico: "¡Joder ! Ya era hora"

Lando Norris ha celebrado a lo grande su primera victoria en la Fórmula 1, que ha conquistado este domingo en Miamo tras dejar a Max Verstappen a 7 segundos en meta. El piloto británico, uno de los más talentosos de la jóven generación, atesoraba ya quince grandes premios desde su debut en el Mundial siempre con McLaren, pero hasta ahora siempre se le había resistido el triunfo.

"¡Joder! Ya era hora", ha espetado Lando nada más bajarse del coche papaya. Eufórico y no era para menos, el piloto inglés ha ido recibiendo las felicitaciones de todos sus colegas de parrilla y en especial de su amigo y ex compañero Carlos Sainz. "Ha tardado mucho en llegar, pero finalmente lo he conseguido, así que estoy muy feliz por todo mi equipo, por fin he cumplido por ellos, ha sido un día largo, una carrera dura, pero por fin estoy en la cima, así que estoy en la luna".

Norris que este año ha firmado su renovación por McLaren, a pesar de tener importantes propuestas y sonar tiempo atrás como futuro compañero de Verstappen en Red Bull, ha confirmado que su apuesta era la acertada: "Llevaba mucho tiempo esperándolo y por fin he podido darle un triunfo al equipo. He tenido un poco de suerte con el coche de seguridad. El fin de semana ha sido bueno. Solo he tenido algunos pequeños contratiempos por el camino, pero sabía desde el viernes que teníamos ritmo. Hoy, nos las arreglamos para juntarlo todo, hicimos la estrategia perfecta y valió la pena", ha subrayado.

Cuando le han pedido que mandara un mensaje a su equipo, Norris se ha sincerado: "¿Qué les digo? Solo que estoy orgulloso, de verdad, mucha gente dudó de mí a lo largo del camino. He cometido muchos errores en mis últimos cinco años, en mi corta carrera. Estoy muy orgulloso del equipo, me he quedado en McLaren porque creo en ellos".