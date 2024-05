Vuelve a la carga contra Haaland: "Se comportó como un niño mocoso"

No le bastaba a Erling Haaland tener que vérselas y deseárselas con los futbolistas de la línea defensiva rival, que también tiene que hacerlo fuera de los terrenos de juego.

Sí, como oyen. Al noruego le ha salido una pareja de baile... aunque lejos del verde. Porque no es la primera vez que salen a la luz comentarios poco favorables hacia el delantero del Manchester City.

Roy Keane, histórico del Manchester United, volvió a arremeter contra Erling Haaland. Y es que claro, el noruego venía de protagonizar algunas actuaciones que quedaron lejos de a lo que nos tiene acostumbrados, como en ambos partidos de la eliminatoria de cuartos de final ante el Real Madrid, o frente al Arsenal o Liverpool en la Premier League.

Por ello, el exfutbolista expresó que se comportaba como un futbolista de cuarta división. Y ahí empezó el cara a cara entre ambos.

HAALAND ESTÁ MUY TRANQUILO

Curiosamente, Erling completó ante el Wolverhampton el que ha sido, probablemente, su mejor partido en toda la temporada. Se apuntó un póker - el primero del curso y con la camiseta 'citizen' -, y el Manchester City sumó una nueva victoria que le acerca, todavía más, a un nuevo título de la Premier League.

Lógicamente, Roy Keane no tuvo más remedio que rectificar en sus alegaciones y declarar que Haaland se trataba de un jugador de campeonato y no de cuarta división. Y cuando al noruego le hicieron saber de los comentarios de Keane tras el duelo ante los Wolves, se mostró bien tranquilo: "No me importa específicamente sobre ese hombre, así que todo está bien".

Y KEANE CONTRAATACA

Y claro, a Roy Keane no le gustó un pelo el comentario del noruego. Y sostuvo sus argumentos sobre el hecho que, cuando fue sustituido en el tramo final del partido, no parecía estar del todo contento con la decisión de Pep Guardiola.

"Behaving like a spoilt brat"



“Creo que ayer vimos a Haaland no muy feliz, comportándose como un mocoso mimado”, expresó. “Creo que cuando también tienes una pelea con el entrenador y obviamente con tu jugador estrella, no ayuda que los resultados no vayan a tu favor. Pero como ganan el partido, marca goles que casi se olvidan”, sentenció.