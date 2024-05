El Atlético abre la puerta a la vuelta de Joao Félix

Joao Félix será uno de los temas más destacados del verano para el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Los colchoneros saben que los culés no pagarán una gran cantidad por su fichaje, de hecho, lo más lógico sería que volviesen a pedir una cesión. Aunque su temporada no ha sido la mejor, los azulgranas decidirán que hacer con el jugador dependiendo de como vayan las negociaciones con los atléticos.

Los colchoneros tasan al portugués en unos 60 millones de euros, un precio que saben que parece muy complicado que ningún equipo pueda ofrecer. Así que, como informa el diario 'AS', ven posible un retorno del Félix al Civitas Metropolitano. Hay que recordar que el Atlético de Madrid pagó 127 millones de euros por el jugador, por lo que no quieren dejarlo marchar perdiendo dinero. El ex del Benfica renovó antes de irse cedido a Can Barça hasta 2029.

Los episodios este curso entre la afición colchonera y el futbolista han sido constantes. En el partido de Liga en Montjuïc, el futbolista marcó el gol de la victoria y lo celebró en la cara de los desplazados desde Madrid. Mientras que en el Metropolitano, volvió a marcar, aunque ese día no se pasó en su celebración, incluso tras los insultos por parte de la grada.

Joao Félix celebrando su gol en el Metropolitano / VALENTI ENRICH

Diego Pablo Simeone le dedicó unas palabras tras el partido en el feudo azulgrana: "Está claro que a la gente del Atleti no le gustan ciertos gestos, porque tenemos otra idiosincrasia. Cuando no entiendes la idiosincrasia de donde estás es difícil convivir. Es como si yo vengo de Argentina a España y quiero vivir como en Argentina. La idiosincrasia es diferente. Todo lo bueno que le pase a João es bueno para nosotros, yo estoy feliz de que juegue tanto. Si se tiene que quedar en el Barcelona será un ingreso importante para el club y si vuelve puede hacerlo mejorado".