Luis Enrique: "El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar"

El PSG necesita este martes remontar su eliminatoria contra el Borussia Dortmund, tras perder en la ida (1-0), para acceder a la gran final de la Champions League 2024/2024. Un objetivo respecto al que es optimista Luis Enrique. "'On va a gagner'. Es la única frase que conozco en francés: vamos a ganar", bromeó el técnico de los parisinos en la rueda de prensa previa.

El asturiano optó por restar presión a sus jugadores, afirmando en su habitual carácter desenfadado que, si pierden el partido, "sigue la vida, saldrá el sol. Si no pasamos felicitaremos al rival aunque no lo merezca". Aun así, es una opción que prefiere no contemplar y afirmó que que ha preparado "a la perfección" el duelo de este martes, al no tener partido de liga este fin de semana, algo que sí ha tenido el Dortmund, que llega de golear al Augsburgo en casa (5-1). "Hemos tenido varios entrenamientos en los que hemos trabajado tácticamente, ofensivamente y defensivamente y hemos podido preparar el partido perfecto. Ahora se trata de llegar en la mejor disposición para dar la vuelta a la eliminatoria", explicó Luis Enrique a los medios del club antes de acceder a la sala de prensa.

Sin dar demasiados detalles sobre la táctica que tiene prevista, el preparador español remarcó que "el objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada", indicó.

Para Luis Enrique, un gol haría "reaccionar al rival y, como ya se ha visto, en fútbol se pueden marcar dos goles en tres minutos o te pueden marcar uno y no hay que venirse abajo, como nos sucedió en Barcelona".

"Ahora hay un equipo eliminado, el PSG, pero en función del resultado eso puede cambia. Nosotros vamos a jugar de la misma manera, pero el adversario puede adaptarse", apuntó.

Para intentar da la vuelta a la eliminatoria, Luis Enrique apeló al ambiente del Parque de los Príncipes, en el que se espera una gran noche. "Su papel va a ser vital, como ha sido toda la temporada. Tenemos la garantía plena de que la afición estará a tope con nosotros, como lo ha estado todo el año, sobre todo cuando más los necesitamos. El ambiente de Dortmund fue bonito, espero que aquí también lo sea", comentó.

Necesitará también la mejor versión de Kyllian Mbappé, quien disputó un partido gris en Dortmund, sin apenas incidencia en el juego. Para el asturiano, está claro qué debe pasar para que Mbappé tenga más opciones. “Esto es muy fácil. Cada partido es totalmente diferente. ¿Dónde están los espacios, si es que los hay? Hay veces, como el Dortmund, que nos presionan y repliegan y hay espacios entre líneas y a su espalda. Nuestro objetivo es, que nuestros mejores jugadores, cuanto más participen, mejor.Ya sé que tenéis muchas ganas de hablar de Kylian, y estoy habituado a hablar de él, creo que como objetivo tenemos buscar a nuestros mejores jugadores".