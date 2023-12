Los 10 momentos clave del 2023 del Barça

El 2023 ha sido una montaña rusa para el FC Barcelona, con más subidas -eso sí- que bajadas. Un equipo que ha sabido sobreponerse a todas las dificultades -lesiones, salidas, una situación económica complicada y una eliminación disciplinaria de la Copa de la Reina- para responder con goles, exhibiciones y títulos el cariño de una afición que ha sido durante todo el año la jugadora número doce.

Estos son los diez momentos clave que marcaron el año del Barça:

1. LA ELIMINACIÓN DE LA COPA POR ALINEACIÓN INDEBIDA

Empezó con mal pie el 2023. Tras golear a Osasuna en El Sadar (0-9), con hat-trick de Bruna Vilamala en su segunda titularidad después de la lesión, el club azulgrana conoció que había cometido alineación indebida con Geyse Ferreira, que había sido expulsada en su último partido con el Madrid CFF en la competición.

Los servicios jurídicos agotaron todos los recursos para tratar de solventarlo, pero no sirvió de nada y se perdió, por negligencia de muchas partes, también de la RFEF, una competición en la que se partía como favorito.

El Barça, eliminado de la Copa de la Reina por la alineación de Geyse / David Ramírez

2. LA SUPERCOPA

Lejos de hundirse, el Barça se recompuso y logró, dos semanas después, la Supercopa de España, el primer título del año, tras vencer la final contra la Real Sociedad (0-3).

El verdadero mérito estuvo, sobre todo, en la semifinal contra el Real Madrid. Con un empate a uno al descanso, el conjunto de Jonatan Giráldez jugó con diez prácticamente todo el segundo tiempo por una expulsión de Paredes. El equipo sacó todas sus fuerzas para aguantar hasta la prórroga y acabar ganando por 3-1. Se celebró como un trofeo.

Las mejores imágenes del triunfo del Barça en la final de la Supercopa / EFE

3. CUATRO 'THE BEST'

En París, Alexia Putellas recibió su segundo 'The Best' de la FIFA y, junto a Mapi León, Keira Walsh y Lucy Bronze, fue incluida en el Once Ideal de la temporada 2021-2022. Fue la primera vez que cuatro futbolistas del Barça eran distinguidas en estos prestigiosos premios y un empujón en el proceso de recuperación de la capitana.

Alexia Putellas, María León, Lucy Bronze y Keira Walsh compartieron los premios FIFPro y el The Best con la afición presente en el Camp Nou / Valentí Enrich

4. LA VUELTA DE ALEXIA PARA LEVANTAR LA LIGA

Recibió el alta para entrar en la convocatoria de la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Chelsea en el Spotify Camp Nou y volvió a vestirse de corto el 30 de abril en el Johan Cruyff. Se llevó la ovación de la grada, un manteo de sus compañeras y volvió el día en el que su equipo se proclamó campeón de Liga por cuarto año conscutivo y para levantar el trofeo.

Se celebró con una rúa conjunta con el masculino, una demostración más de la apuesta por el femenino. Las calles de Barcelona se tiñeron de azulgrana.

Alexia volvió para levantar el título de Liga / Valentí Enrich / SPORT

5. LA GLORIA DE EINDHOVEN

La segunda Champions fue casi más especial que la primera. Tras la dolorosa derrota en Turín, jugadoras y 'staff' sabían que estaban en deuda con la afición, que, por el Covid, no pudo estar en Gotemburgo.

Como contra el Lyon, se empezó perdiendo ante el Wolfsburgo. 0-2 al descanso. Pero esta vez sí se creyó. Y se hizo. Un doblete de Patri Guijarro, que "ha nacido para momentos como estos", y la sentencia de Rolfö para culminar la remontada. Se celebró con el símbolo del 'dos', un guiño a esa teoría en redes sociales que todo lo había predecido, y una fiesta en la Plaça Sant Jaume.

El Barça celebró con el símbolo del 'dos' la Champions de Eindhoven / EFE

6. LOS VALORES, EL MUNDIAL Y EL 'CASO RUBIALES'

El mejor y el peor verano para la historia del fútbol femenino español. La primera estrella, a pesar de todo y de todos, y una celebración que desató la mayor crisis hasta el momento. Alexia, Paredes y Jenni Hermoso iniciaron el 'se acabó' que dio la vuelta al mundo. Terminó con el cese de Jorge Vilda, la 'no dimisión' y la posterior inhabilitación de Luis Rubiales y la cumbre de Oliva con el gobierno de por medio que, supuestamente, marcaría un antes y un después.

En su casa, Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina -además de Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Amaiur Sarriegi y Ainhoa Moraza- ganaron algo mucho más grande que una estrella.

Patri Guijarro, Mapi León y Claudia Pina. / Jordi Cotrina

7. LA SALIDA DE MARKEL

No sorprendió a nadie, tenía que pasar en algún momento y, al menos, aguantó hasta cerrar el mercado. El arquitecto del mejor Barça de la historia -ahora en la RFEF- se marchó por desavenencias con el club tras fichar libres a Ona Batlle y Esmee Brugts y dejando, eso sí, atada la renovación de Patri Guijarro, pieza fundamental para el equipo. Un mes y medio después, el club anunció que Marc Vivés sería su sucesor.

Markel Zubizarreta durante una entrevista. / EFE

8. EL BALÓN DE ORO DE AITANA

No podía ser otra. La mejor jugadora de la Champions y la mejor jugadora del Mundial ganó, por fin y por mayoría aplastante, su primer Balón de Oro en París. El primer trofeo individual de los muchos que llegaron y que todavía están por llegar.

Ese mismo día Messi se hizo con su octavo, el Barça fue distinguido como el Mejor Club femenino del mundo y Salma Paralluelo (3ª) y Fridolina Rolfö (4ª) también entraron en un 'Top 5' muy azulgrana y en el que, como siempre, faltaron nombres.

Aitana Bonmatí fue galardonada con el Balón de Oro. Además, la futbolista azulgrana conquistó el triplete con el Barça y ganó el Mundial con la Selección española, donde fue elegida mejor jugadora del torneo. / AFP

9. EL ADIÓS DE GIRÁLDEZ

En un gran momento de juego y resultados -con goleadas al Real Madrid en Montjuïc, al Benfica y al Rosengard- y después de tener su continuidad prácticamente acordada a falta de algunos flecos pendientes con el 'staff', Jonatan Giráldez recibió una oferta irrechazable de Estados Unidos y decidió que no seguirá en el banquillo culé la próxima temporada.

Una noticia que sacudió el vestuario porque salió a la luz cuando ni las propias jugadoras la sabían. Pero, como siempre, el técnico salió a dar la cara y explicar sus motivos para poder volver a poner el foco en lo deportivo. Tiene seis meses por delante y quiere irse por la puerta grande.

Giráldez, en la rueda de prensa de su adiós / FCB

10. LA RENOVACIÓN DE MAPI

Tras el adiós de Markel, de Giráldez y las negociaciones por la renovación de Alexia estancadas -todo ello sembraba dudas sobre el proyecto y la apuesta por el femenino-, el anunció de renovación de Mapi León hasta 2026 llegó como agua de mayo en diciembre. La central lo anunció, con muletas tras ser operada del menisco, en el último partido del año, con toda la afición y el equipo y el 'staff' con ella.

FC BARCELONA

La mejor manera de acabar el año y de dar luz a un mes gris marcado por las lesiones. El 2024 viene cargado de partidos y de todos los títulos en juego, con una fecha marcada en rojo en el calendario: 25 de Mayo, final de la Champions en Bilbao.