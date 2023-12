Buenas noticias para Alexia: "No hay nada raro en su rodilla"

Alexia Putellas se ha sometido este miércoles a una artroscopia para resolver las molestias que le vienen persiguiendo en la rodilla izquierda desde el pasado 14 de noviembre. La centrocampista de Mollet sintió molestias en el estreno de la fase de grupos de la Champions League ante el Benfica, partido en el que se convirtió en la máxima goleadora del Barça en la máxima competición europea. Aquel día tuvo que ser sustituida al descanso y desde entonces no ha vuelto a jugar.

El tratamiento conservador que estaba siguiendo la doble Balón de Oro no estaba dando los resultados apetecidos. La futbolista seguía sin sentirse cómoda y, de acuerdo con los servicios médicos del Barça, decidió someterse a una artroscopia para verificar que todo estaba en orden después de la operación a la que fue sometida en julio del 2022 de una rotura en el ligamento cruzado. Una intervención que le tuvo apartada de los terrenos de juego casi diez meses.

Este miércoles se ha puesto en manos del mismo médico que la operó, el doctor Joan Carles Monllau, de la Clínica Dexeus. Siempre bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça. Y todo ha ido rodado, según ha desvelado su entorno.

La máxima preocupación era que la artroscopia detectara algún problema en la rodilla operada y después de una intervención relativamente sencilla todo han sido buenas noticias.

La artroscopia apenas ha durado 30 minutos y no ha habido ninguna sorpresa. "Todo ha ido estupendo. Se ha limpiado la zona de líquidos y suciedad derivados del golpe recibido durante el encuentro ante el Benfica y no se ha visto nada raro", explican desde su entorno.

El parte médico emitido por el Barça es el habitual: "Es baja y su evolución marcará su disponibilidad". Ni los servicios médicos del club blaugrana ni el cuerpo técnico que dirige Jonatan Giráldez van a arriesgar lo más mínimo con su retorno, pero las primeras impresiones invitan al optimismo, aunque moderado, teniendo en cuenta sus antecedentes recientes.

En principio, con la artroscopia a la que se ha sometido este miércoles y reposo debería ser suficiente para que Alexia vuelva a los terrenos de juego con absoluta garantía.

No hay un plazo previsto para su regreso, pero su ausencia no debería alargarse demasiado. En este sentido, el parón navideño juega en favor de la centrocampista de Mollet. El Barça no vuelve a competir hasta el día de reyes, cuando dirimirá el derbi contra el Levante Las Planas en el Johan Cruyff.