Torna la Fira de l’Esport Català, amb espais d’informació i exhibició de més de 40 federacions esportives catalanes

Aquesr dissabte, 18 de maig, tindrà lloc al Moll de la Marina (Barcelona) la cinquena edició de la Fira de l’Esport Català. Organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Esportcat), aquest esdeveniment és l’espai clau per divulgar l’activitat de les federacions catalanes i donar a conèixer diferents disciplines esportives, promoure els valors associats a l’esport i apropar a la ciutadania els beneficis individuals i col·lectius de la pràctica de l’activitat esportiva.

A partir de les 10 hores del matí, i fins a les 19 hores del vespre, els visitants podran accedir de manera gratuïta a l’espai de la fira per gaudir d’una variada mostra d'activitats, exhibicions i tallers de la mà de més de 40 federacions esportives catalanes.

Espais d’informació i exhibició per a les federacions esportives catalanes. La Fira de l’Esport Català disposarà de diferents espais i estands, permetrà als visitants informar-se de les diferents modalitats esportives de les federacions catalanes, observar la pràctica esportiva i fins i tot participar en les masterclass proposades.

El BCN Sup World Fest, també aquest cap de setmana

A més, com a gran novetat, aquest any la Fira de l’Esport Català coincidirà amb el BCN Sup World Fest, una competició internacional de Stand Up Paddle en ple cor de Barcelona.

Les federacions que participaran en l’esdeveniment són: Aèria; Automobilisme; Bàdminton; Beisbol i Softbol; Billar; Caça; Coloms Esportius; Ciclisme; Cricket; Orientació; Entitats Excursionistes; Escacs; Esgrima; Espeleologia; Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL; Persones amb Discapacitat Física; Gimnàstica; Golf; Halterofilia; Hoquei; Judo; Korfbal; Lluita; Motociclisme; Natació; Pàdel; Paralítics Cerebrals; Patinatge; Pentatló Modern; Petanca; Pitch and Putt; Rem; Sords; Surf; Taekwondo; Tennis; Tennis Taula; Tir amb Arc; Twirling; Vela; Voleibol.