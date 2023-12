Giráldez anunció su adiós al Barça con una 'masterclass'

Jonatan Giráldez anunció su adiós al FC Barcelona a final de temporada en una rueda de prensa impecable y en una demostración más de su honradez como profesional y como persona. Lo hizo, de manera “obligada”, en una 'masterclass' -por la gestión comunicativa y el momento elegido-, “para que podamos seguir hablando del partido contra el Rosengard” -rival de las azulgranas en el último compromiso del año, este jueves-. Y no hay frase que describa mejor a tal “enfermo del fútbol” y “competitivo nato”, como le definen los suyos.

La sala de prensa del Estadi Johan Cruyff estaba más llena que nunca y el técnico estuvo acompañado de Xavier Puig, directivo responsable del fútbol femenino y Marc Vivés, director deportivo de la sección, ambos en primera fila, entre otros trabajadores del club que quisieron estar presentes a pesar de que era una rueda de prensa informativa y no de despedida.

DAR LA CARA

“Me hubiese gustado no estar aquí, pero me he visto obligado a ello. Me gustaría ser claro y resolver todas las dudas para que este tema quede zanjado hoy y que nos podamos focalizar en lo deportivo”, arrancó el vigués con un discurso inicial, de unos diez minutos, antes de pasar al turno de preguntas. “Yo comuniqué al club, hace unos días, que tenía la intención de no renovar mi contrato y creía que era el mejor ‘timing’ para que el club pudiese organizarse para buscar el mejor futuro posible para el equipo”.

Sin embargo, “una filtración” le trastocó los planes. “Mis intenciones eran muy claras. Comunicarlo primero al club, después a jugadoras y cuerpo técnico, y luego a las personas correspondientes para elegir cuándo íbamos a hacerlo oficial. Pero bueno, no me arrepiento en absoluto de cómo he hecho las cosas. He intentado ser lo más profesional posible”.

Al equipo se lo comunicó el viernes. “Esa misma noche en la que salió la noticia ya pensé que tenía que dar la cara al día siguiente, para explicarlo todo y que no hubiese ninguna duda sobre las razones” por las que había tomado la decisión. “Estoy molesto, sí, porque en mi cabeza no había otro orden para hacer las cosas. Así que solo quedaba reaccionar y afrontarlo. Si algún día sé quién lo ha dicho…”.

UNA RENOVACIÓN CASI CERRADA

Reconoció Giráldez que “parte de la negociación conmigo” estaba muy avanzada, prácticamente zanjada, “desde que llegó Marc Vivés al cargo”. Pero que “había algunas cosas pendientes en relación al resto del ‘staff’ y “en este impás de tiempo, recibí una propuesta profesional para irme”. Se lo comunicó a Vivés, Budó y Puig -también a su mujer- y les pidió un fin de semana para tomar una decisión. Y acabó aceptando.

Confesó, también, que durante este proceso de negociaciones había tenido más ofertas, “pero no buscaba equipo y solo quería quedarme. Estaba muy bien, tranquilo y contento”.

LOS MOTIVOS

“Como todas las personas, cuando llega una propuesta de trabajo, pongo lo bueno y lo malo en una balanza”, apuntó. Y sus motivos para aceptarla pasan “por la inquietud que tengo por crecer, por ser mejor persona y profesional, por adquirir otras competencias. Con la edad que tengo, 32 años, y la experiencia en el Barça, tanto como asistente y luego como primer entrenador, creo que después de la paternidad nos puede ir muy bien y que en un futuro pensaré que era la decisión correcta”.

“Disfruto mucho de lo que hago cada día, no miro el reloj, y quizás la decisión más cómoda es seguir haciendo lo que ya hago. Pero esto me ha pasado otras veces, también en la selección catalana, y el estímulo que me viene me empuja a salir de mi zona de confort”, añadió. “Si solo valorase el dinero, me hubiese ido antes, porque tenía ofertas superiores y solo escuchaba al Barça. Hay muchos factores más que pongo en la balanza: familia, inquietud, retos…”.

Quiso dejar claro, eso sí, que “no hay ningún desgaste”. “Me siento un privilegiado, tengo muchas ganas de entrenar. Tengo una magnífica relación con jugadoras, dirección deportiva, directivos, presidente… [a los que quiso dar las gracias públicamente]. Y soy un afortunado por estar aquí”. Explicó que Joan Laporta, “en primera persona”, le había pedido que siguiese y que “quería que estuviese hasta el final de su mandato, como mínimo, que renovase hasta 2026. Para mí este gesto fue muy importante”.

SU FUTURO, FUERA DE EUROPA

El técnico no quiso decir nada de su "por un tema de confidencialidad”, pero descartó la selección española. "Solo puedo decir que es fuera de Europa, para mí era importante no competir contra el Barça, después de tantos años aquí”.

‘Relevo’ informó que el destino elegido es el Washington Spirits de Estados Unidos, el club de Michele Kang, la primera magnate del fútbol femenino que también está asociada con el propietario del Lyon y que recientemente ha adquirido el London City Lionesses de Inglaterra. Giráldez explicó que “todavía no tengo la información” para responder si se llevará a miembros de su actual cuerpo técnico en su próxima etapa.

Y EL FUTURO DE LA SECCIÓN

“No creo que esto pueda afectar a las renovaciones por una razón”, dijo de forma contundente. “El Barça es el Barça y el club está por encima de las personas. Me consta que el proyecto es continuista y que se va a seguir apostando por la sección y aumentando el presupuesto”.

Sobre su relevo, no quiso ‘mojarse’: “Hay mucha gente preparada, pero no tengo que decidirlo yo. Gente que está en el club, gente que está fuera. Yo ya tengo bastante con lo mío, dejo el marrón para los que están por encima”.

SEIS MESES POR DELANTE

A Jonatan Giráldez le gustaría ser recordado por el barcelonismo “como un trabajador muy competitivo, como una persona comprometida con su trabajo, que se lo ha dejado todo por el club, que le ha dedicado mucho, todo y más, que ha tenido la intención de hacer las cosas de la mejor manera, que siempre ha valorado las jugadoras como las verdaderas protagonistas de todo lo que sucede. Alguien profesional hasta el último día. Una persona que dice las cosas de la mejor manera que puede, que nunca se esconde. Y espero y deseo ser recordado como un entrenador que ha ayudado mucho a la historia de la sección”.

Le quedan seis meses para acabar de disfrutar de la mejor etapa de su vida, profesional y personal. “Espero que sean los mejores, porque si la temporada va como queremos y ganamos todos los títulos, ya será mejor que la anterior”. El Barça perderá a un gran entrenador y a una gran persona. Ojalá el último baile sea el 25 de mayo en Bilbao. Sería un final precioso.