Alexia Putellas explota contra Rubiales: "Esto es inaceptable. Se acabó"

La futbolista del Barça y de la selección ha querido mostrar su apoyo a su compañera Más jugadoras han salido en defensa de Jenni Hermoso

La intervención del aún presidente de la RFEF Luis Rubiales sigue generando reacciones por parte de los integrantes en el mundo del fútbol. La última en dar su opinión (de momento) ha sido la futbolista de la selección española femenina y jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas.

En un tuit tras el discurso, la futbolista se ha mostrado muy contrariada con las palabras de Rubiales y se ha puesto de lado de su compañera de selección y excompñaera de equip, Jenni Hermoso, a quien Rubiales le dio un beso durante la celebación del título mundial en Sídney.

Este es el tuit de Alexia:

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) 25 de agosto de 2023

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso".

Sobre el beso, Rubiales, durante su discurso, afirmó que fue "consentido" y que tras pedirle "¿un piquito?", ella dijo: "Vale".

"Fue consentido. Miren ustedes: esta jugadora falló un penalti, yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición, hemos sido una familia durante más de un mes, y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración. En el momento en el que apareció Jenni, me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: "Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este mundial". Ella me contestó: "Eres un crack". Y yo le dije: "¿Un piquito?", Y ella me dijo: "Vale". Fue el piquito, durante todos estos procesos con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose", dijo el presidente sobre el tema.

Más jugadoras en apoyo de Jenni

Tras Alexia, más jugadoras han mostrado su apoyo a Jenni Hermoso mediante sus redes sociales.

Mapi León: "No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jenni Hermoso".

Caroline Graham Hansen, juagdora del Barça, escribió: "¡Jenni Hermoso, contigo! Todo esto son mentiras. Todos vemos lo que realmente pasó"

Aitana Bonmatí: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera"

Cata Coll: "Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo! Contigo a muerte Jenni Hermoso"

Ana Crnogorcevic: "Estoy flipando… se acabó. f*** this bulls**t ('que le jodan a esa mierda'), f**k all this f**king lies ('que le jodan a las mentiras'). this is insane… ('esto es de locos'). Contigo Jenni siempre".

Mariona Caldenteny: "Jenni Hermoso (corazón)"

Ona Batlle: "Contigo más que nunca Jenni Hermoso"

Patri Guijarro: "Se acabó. Contigo Jenni Hermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales."

Virginia Torrecilla, del Villarreal: "Se acabó! Contigo Jenni Hermoso"

Athenea del Castillo, juagdora del Real Madrid: "Estamos contigo Jenni Hermoso"

Misa Rodríguez: "Contigo más que nunca Jenni Hermoso, basta de mentiras, no estás sola"

Nerea Eizagirre, jugadora de la Real Sociedad: "Se acabó. Contigo Jenni Hermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales".

Toña Is, exfutbolista y exseleccionadora Nacional femenina Sub17: "Este bochorno es inaceptable. Se acabó. Estamos contigo Jenni Hermoso".

Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid: "Espero que después de esto, NADIE piense que las 7 que decidieron no ir a un mundial porque siguieron sus ideales y valores fue por ser unas caprichosas. El tiempo pone a cada uno en su lugar".