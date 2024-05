Moyá no lo tiene claro: "A Rafa le falta un poco de ritmo de competición..."

Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, ha querido rebajar la euforia acerca de la presencia de su pupilo en Roland Garros. Tal como han informado varios medios, el manacorí tiene pensado viajar a París con la intención de disputar por última vez su torneo fetiche.

Uno de los aspectos más importantes para Moyá es que Nadal tenga "una evolución física, mental y competitiva" que garantice que "pueda aguantar Rafa partidos de cinco sets con un día de descanso por medio". Acerca de la participación de su pupilo en París ha sido claro: "Todavía no hemos decidido nada. Habrá que ver cómo van los próximos entrenos. Le falta un poco de ritmo de competición. Pero ya no lo tendrá porque no hay más torneos previstos".

"Está compitiendo, los resultados no son los habituales, pero está bien, está contento. No es lo que estamos acostumbrados, pero también sabía que era un proceso muy difícil", añadió el extenista mallorquín en unas declaraciones a 'IB3 Televisión'.

Durante esta semana, el español está entrenando en su Academia juntamente con Tallon Griekspoor, número 26 del mundo, que ha aceptado una invitación de Rafa para ejercitarse con Roland Garros en el punto de mira. Todo apuntaba a que Nadal no iba a desaprovechar la oportunidad de poder pisar la Philippe Chatrier por última vez. Incluso después de la derrota ante Hurkacz, en caliente, aseguraba estar más cerca de jugar en París que de no jugar.

La importancia de entrenar

Moyá sabe de la importancia de entrenar y prepararse de la mejor manera posible. "Todo lo que se pueda entrenar, sumará. En la competición ayudan más cosas. Cabeza, presión, las ganas de hacerlo bien. Todo eso puede ayudar, pero también son aspectos que hay que tener en cuenta, y superarlos, para que (Nadal) pueda tener un gran Roland Garros".

Nadal tiene por delante lo que queda de esta semana y la próxima para, además de llegar a París, hacerlo con garantías. El español ha podido saltar a la pista de Barcelona, Madrid y Roma durante esta gira de tierra, aunque en ninguno de los torneos ha alcanzado los cuartos de final.