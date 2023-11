Aitana Bonmatí: "Ahora vamos a por más"

La flamante ganadora del Balón de Oro atiende a SPORT dos días después de convertirse en la número uno "He aprendido a gestionar ese sentimiento de exigencia y de permitirme no estar siempre de diez"

A Aitana Bonmatí le cuesta disfrutar del momento. Vive entre la exigencia y el inconformismo y, a pesar de que lo ha ganado absolutamente todo, siempre quiere más. Hoy, sin embargo, se la ve especialmente feliz, ya en Barcelona y de vuelta a la rutina y a la normalidad -aunque difícilmente tendrá una vida como la de antes- con su Balón de Oro, que "pesa un rato".

Un no parar

¿Ya con los pies en el suelo? "Pues ahora mismo no", responde entre risas y mirando al suelo porque está sentada en un taburete y, efectivamente, hay un trecho entre la superficie y sus deportivas. "Es broma", y vuelve a reír, "sí, sí, ya sí".

De los nervios previos a la gala del lunes en París hasta los compromisos de los días después, todo ha pasado muy rápido. Y todavía no ha tenido tiempo a asimilar todo lo que ha vivido. "Ha sido un no parar, la verdad. Ni me ha dado tiempo a pensar en todo, porque acabó la gala, dormí tres horas, me fui a Zu... ¿A Zúrich? Sí, a Zúrich. Ya no sé ni dónde estoy [más risas]. Jugué un partido a las siete, ayer volví a casa, visité el mural sorpresa en mi pueblo que, por cierto, me hizo mucha ilusión. Y nada, ahora ya a entrenar y a preparar el próximo partido".

No ha tenido tiempo, tampoco, de leer todos los mensajes. "He recibido muchísimas felicitaciones, he ido respondiendo cuando he podido, pero aún me quedan por responder". Y no quiere quedarse con ninguno, porque "la gente se ha acordado de mí y ha dedicado algo de su tiempo en felicitarme en un momento tan importante y esto es súper especial, todos son importantes, pero que te feliciten los ídolos de tu infancia como Xavi, Iniesta o Puyol hace especial ilusión".

Reivindicación de la lengua

Aitana entiende el fútbol como una forma de reivindicación. Aprovechó cuando la UEFA le otorgó el premio a Mejor Jugadora del año para mandar un mensaje al mundo de apoyo a Jenni Hermoso y decir, de forma clara y contundente, que no podían tolerar "ningún abuso de poder" en la profesión. En París se declaró "orgullosa" de sus padres por haber logrado convertirla en la primera niña en Catalunya con el apellido de su madre y de animar a sus compañeras y compañeros a ser "más que atletas y luchar juntos para conseguir un mundo más justo".

Su discurso fue, voluntariamente, en catalán en su mayoría, algo que ha conllevado algunas críticas. No le importa. "No le puedo gustar a todo el mundo, es normal, es respetable". Tenía claro "que quería hacerlo en los tres idiomas, también en castellano y en inglés. Pero quería darle importancia al catalán, porque es mi lengua, con la que me expreso cada día y con la que mejor lo hago. Yo también pido que se reconozca a nivel europeo porque la hablan millones de personas. Es mi lengua y tengo todo el derecho del mundo de hablarla, claro que sí".

Muy difícil pero no imposible

¿Y ahora qué? "Pues es una buena pregunta..." [ríe otra vez]. "Es cierto que este año va a quedar marcado en la historia. Pero ahora vamos a por más. Es muy difícil, pero no imposible, ¿eh?, volver a hacer una temporada como esta a nivel grupal y a nivel individual. Ganar una Champions y un Mundial el mismo año es muy complicado, pero yo voy a poner todo de mi parte para seguir mejorando, para ser mejor jugadora que ayer y para mantener esa mentalidad, que creo que ha sido muy importante para llegar hasta aquí". De hecho, reconoce, "el día que deje de ser ambiciosa quizás sea el momento de dejar el fútbol. Sigo teniendo el mismo hambre de ganar".

Eso sí. Ahora toca tomarse un pequeño -o pequeñísimo- respiro para saborear lo que acaba de conseguir. "El camino es duro, sobre todo cuando eres tan exigente contigo misma y no te permites el fallo. En los últimos años he mejorado la autogestión de estos sentimientos. No siempre se puede estar de diez, y tienes que poder permitirte estar un día de seis o de siete. Y esos días son los que, al final, te hacen seguir mejorando, porque es señal de que aún tienes cosas por trabajar".

"Ya veremos si voy a poder disfrutarlo", [ríe], "pero mi misión es que sí, que lo disfrute, que lo valore, que lo comparta con los míos y con todas las personas que me han ayudado en el camino. Se me ocurren muchas que, por pequeño que sea, han tenido un impacto en mi camino. Y hoy estoy aquí gracias a ellas".