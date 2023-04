El futuro de Adrián y Keyla tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones': así están

En las hogueras finales Naomi rompió su relación con Adrián Keyla fue la tentadora favorita del valenciano

La final más esperada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado. Esta sexta temporada nos ha dejado la edición más polémica con una tremenda cantidad de infidelidades por parte de los participantes. En la noche de la decisión final todas las miradas han estado centradas en Naomi y Adrián, la pareja valenciana llegó con la relación en la cuerda floja y los avances ya demostraban que la hoguera final no iba a dejar indiferente a nadie.

Una edición donde ha reinado la tentación: la alarma no ha parado de sonar y los concursantes han perdido la cabeza cada vez que se iluminaba la luz de la tentación. Solo una pareja, Manuel y Lydia, ha conseguido resistir a 'La Isla de las Tentaciones'

Esta temporada de 'La Isla de las Tentaciones' nos ha dejado la edición más polémica con varias infidelidades. En la decisión final, todos los focos estaban en Naomi y Adrián. Excusas, reproches y comportamientos contradictorios habían marcado la historia de los dos durante el concurso. Él con Keyla y ella con Napoli.

Tras una hoguera que empezó con un Adrián tembloroso ante su novia: "Tengo miedo de encontrar una Naomi que me hable desde el odio" y continuó cargada de gritos y malentendidos, la pareja no pudo superar lo ocurrido en 'La isla' y terminó con su relación. Sin embargo, todo puede pasar aunque Naomi decidiese que no quería saber nada de Adrián.

Adrián y Keyla

¿Qué ha sido de la relación de Adrián con su tentadora favorita, Keyla? Meses después de esa hoguera, parece ser que Keyla no quiere saber nada del valenciano. Así lo ha demostrado en sus redes sociales contando que se ha emocionado con los chicos en las hogueras finales, con todos menos con Adrián al que ha despreciado omitiendo su nombre en su stories. ¿Qué habrá pasado entre ellos?