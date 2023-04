Las emotivas palabras de Alejandro que han puesto los pelos de punta a toda la audiencia

Laura y Alejandro se han enfrentado hoy en la hoguera final

La final más esperada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado. Esta sexta temporada nos ha dejado la edición más polémica con una tremenda cantidad de infidelidades por parte de los participantes. En la noche de la decisión final todas las miradas han estado centradas en Naomi y Adrián, la pareja valenciana llega con la relación en la cuerda floja y los avances ya demostraban que la hoguera final no iba a dejar indiferente a nadie.

Las cuatro parejas que han logrado sobrevivir a la experiencia se han encontrado esta noche cara a cara frente al fuego y han tomado la decisión final: abandonar la isla solos, con su pareja o con un nuevo amor. La expectación estaba puesta entre Alejandro y Laura, cuya idílica relación se ha visto gravemente erosionada por la aparición de Saúl, el tentador que ha hecho aflorar todo lo malo que había entre la pareja de modelos.

Los primeros en enfrentarse al fuego han sido Laura y Alejandro. Una hoguera que ha empezado cargada de reproches por parte de Alejandro, muy enfadado: "La falsa eres tú, yo te he respetado en todo momento", que se encontraba herido por los sentimientos de Laura hacía Saúl.

Las críticas de Alejandro enfadaban a Laura: "¡Alejandro o me dejas hablar o me piro!". Durante el visionado de las imágenes el ambiente no ha mejorado: "eso es mentira", ha sido la frase más repetida de Alejandro a la mayoría de las imágenes que le ha molestado la imagen que Laura ha pintado de él.

Las palabras de Alejandro que emocionan a Laura

Pero tras la discusión, también ha habido espacio para el amor y Alejandro se ha roto a llorar tras la tensión: "Ella sabe que era el amor de mi vida, fui su héroe en su momento pero ahora no me necesita, para mi has sido mi niña, mi amor y eso no lo voy a olvidar nunca. Te quiero".

Las palabras que han conmovido a todo el mundo, incluida Sandra Barneda, que no ha podido aguantar las lágrimas. Una despedida cargada de amor y dolor para Laura y Alejandro, que han decidido abandonar 'La isla' solos, después de que Laura le explicase que ya no sentía lo mismo. La gallega no se ha ido de la mano de Sául pero ha dicho que continuará conociéndole fuera.