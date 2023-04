Así terminan las parejas de 'La isla de las tentaciones' tras enfrentarse en la hoguera final

Una de las finales más duras de todas las temporadas de 'La isla' Solo una pareja ha conseguido resistir a 'La isla de las tentaciones'

La final más esperada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado. Esta sexta temporada nos ha dejado la edición más polémica con una tremenda cantidad de infidelidades por parte de los participantes. En la noche de la decisión final todas las miradas han estado centradas en Naomi y Adrián, la pareja valenciana llega con la relación en la cuerda floja y los avances ya demostraban que la hoguera final no iba a dejar indiferente a nadie.

Las cuatro parejas que han logrado sobrevivir a la experiencia se han encontrado esta noche cara a cara frente al fuego y tomarán la decisión final: abandonar la isla solos, con su pareja o con un nuevo amor.

Una edición donde ha reinado la tentación: la alarma no ha parado de sonar y los concursantes han perdido la cabeza cada vez que se iluminaba la luz de la tentación. Solo una pareja, Manuel y Lydia, ha conseguido resistir a la tentación física en la edición más ardiente del programa. Te contamos que les ha deparado el fuego:

Laura y Alejandro

Los primeros escogidos para enfrentarse ante el fuego han sido Laura y Alejandro. Una hoguera que ha empezado cargada de reproches por parte de Alejandro, muy enfadado: "La falsa eres tú, yo te he respetado en todo momento". Las críticas de Alejandro enfadaban a Laura: "¡Alejandro o me dejas hablar o me piro!".

Durante el visionado de las imágenes el ambiente no ha mejorado: "eso es mentira", ha sido la frase más repetida de Alejandro a la mayoría de las imágenes que le ha molestado la imagen que Laura ha pintado de él.

Pero tras la discusión, también ha habido espacio para el amor y Alejandro se ha roto a llorar tras la tensión: "Ella sabe que era el amor de mi vida, fui su héroe en su momento pero ahora no me necesita, para mi has sido mi niña, mi amor y eso no lo voy a olvidar nunca. Te quiero".

Una despedida cargada de amor y dolor para Laura y Alejandro, que han decidido abandonar 'La isla' solos, después de que Laura le explicase que ya no sentía lo mismo. La gallega no se ha ido de la mano de Sául pero ha dicho que continuará conociéndole fuera.

Marina y Álex

La hoguera empezaba fuerte. Antes de que Álex pudiese llegar, Marina se ha quitado su pulsera y se la ha dejado en la silla: un regalito para su llegada.

La hoguera de Marina y Álex ha estado cargada de reproches: el tatuaje de Álex ha sido algo imposible de obviar. Marina se ha reído de él: "Ella se ha hecho tres puntos que pueden ser por mi madre, por mi padre y por mi abuelo. Que eres tonto".

Un tatuaje del que Álex no se arrepiente y defiende su relación con Yaiza: "Empecé follando pero he acabado haciendo el amor", le ha dicho a Marina. Durante la hoguera Álex seguía convencido de que Marina, en verdad, sí se acostó con Manuel. Marina se ha remitido a las imágenes y le ha dejado claro que si lo hubiera hecho ya lo habría visto, pero que no es de su incumbencia: "Me lo follaré como si me quiero follar a toda la villa".Tras una hoguera muy intensa, cargada de gritos y ataques, la pareja se ha roto. "Estaba convencido de que ibas a ser la madre de mis hijos" le ha dicho Álex y se ha despedido de Marina, dando un pequeño espacio para la nostalgia.

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Alex y Marina, han roto su relación: Marina ha decidido marcharse de 'La isla' sola pero Álex se ha ido de la mano con su nuevo amor, la malagueña que le ha robado el corazón: Yaiza.

Lydia y Manuel

La pareja se ha sentado frente al fuego para resolver sus problemas en 'La isla de las tentaciones'. Manuel ha reconocido que le ha faltado el respeto a Lydia pero le ha dicho que "se ha dejado llevar por una persona por la que he sentido", un comentario que le ha molestado mucho a su novia.

Al empezar el visionado de las imágenes de Manuel, Lydia se ha roto tras ver los acercamientos de su novio con Miriam. "¿Es comparable?", le ha preguntado Lydia, rota con lágrimas en los ojos, y Manuel ha reconocido que sentía "vergüenza" al verse.

La sorpresa de Lydia ha llegado al ver las imágenes de su chico llorando, "en ningún momento habría pensado que tú habías llorado por mi", le ha dicho Lydia. Unas imágenes que han relajado a Lydia y ha reconocido que la rabia hablaba por ella.

Lydia y Manuel han sido la primera pareja de la noche que consigue salvar su relación. Tras las imágenes de Manuel llorando y una super declaración que ha emocionado a toda la audiencia: "Mi vida es un cuento de hadas contigo y me encanta todo lo que tenemos. Me encanta esperarte 40 minutos. Me encanta todo contigo", le decía Manuel.

Una declaración que ha terminado en un beso apasionado entre la pareja y hasta ha hecho llorar a la presentadora. Emocionados y felices, Lydia ha salido de la hoguera 'en brazos' de Manuel, literalmente.

Naomi y Adrián

La hoguera ha empezado con un Adrián tembloroso ante el carácter de su novia: "Tengo miedo de encontrar una Naomi que me hable desde el odio". Nada más ver a su chica el valenciano ha empezado a llorar. Efectivamente, Adrián no se equivocaba y Naomi ha venido dispuesta a declararle la guerra, los gritos han reinado en la hoguera: "Tres veces he hecho el kamasutra. No me toques", le ha espetado Naomi nada más llegar.

Ante las provocaciones y el ataque constante de Naomí, Adrián se ha enfadado y no lo ha aguantado más, tras varios intentos en vano de intentar hablar, el valenciano ha abandonado la hoguera a los 5 minutos de empezar: "La palmera está a la derecha", le ha espetado Naomi en tono jocoso.

Tras intervenciones de Sandra Barneda, Adrián ha vuelto para enfrentarse con Naomi, que ha defendido el mismo discurso toda la hoguera: "Tú me pusiste los cuernos. Me has sido infiel", ha sido el argumento de Naomi que no ha reparado ni un segundo en su actitud en 'La isla'. La valenciana ni siquiera se ha venido abajo al ver sus imágenes con Napoli: "Te morreas, me pones los cuernos y eso es lo que te mereces".

Adrián ha hecho hincapié en que ambos se han equivocado, pero a pesar de que Adrián no ha cruzado la línea de las relaciones sexuales, Naomi sostiene que el culpable ha sido él y que ella no le ha sido infiel.

Naomi no ha sido capaz de perdonar el beso de Adrián y ha decidido que quería marcharse de 'La isla' sola. Una decisión que termina con una relación de dos años y medio y rompe a Adrián que todavía tenía esperanza.