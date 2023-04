Naomi ataca a Adrián tras ver sus imágenes con Napoli: "Te morreas, me pones los cuernos y eso es lo que te mereces"

Naomi se ha mantenido fría durante toda la hoguera Un Adrián desconsolado ante la decisión de Naomi

La final más esperada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado. Esta sexta temporada nos ha dejado la edición más polémica con una tremenda cantidad de infidelidades por parte de los participantes. En la noche de la decisión final todas las miradas han estado centradas en Naomi y Adrián, la pareja valenciana llega con la relación en la cuerda floja y los avances ya demostraban que la hoguera final no iba a dejar indiferente a nadie.

Ella con Napoli y él con Keyla. Excusas, reproches y comportamientos contradictorios han adornado la historia de ambos durante el transcurso del concurso. Pese a que ella ya ha anunciado que no quiere seguir con Adrián... todo puede pasar.

La hoguera ha empezado con un Adrián tembloroso ante el carácter de su novia: "Tengo miedo de encontrar una Naomi que me hable desde el odio". Nada más ver a su chica el valenciano ha empezado a llorar. Efectivamente, Adrián no se equivocaba y Naomi ha venido dispuesta a declararle la guerra, los gritos han reinado en la hoguera: "Tres veces he hecho el kamasutra. No me toques", le ha espetado Naomi nada más llegar.

Adrián abandona la hoguera a los 5 minutos

Ante las provocaciones y el ataque constante de Naomí, Adrián se ha enfadado y no lo ha aguantado más, tras varios intentos en vano de intentar hablar, el valenciano ha abandonado la hoguera a los 5 minutos de empezar: "La palmera está a la derecha", le ha espetado Naomi en tono jocoso.

Tras intervenciones de Sandra Barneda, Adrián ha vuelto para enfrentarse con Naomi, que ha defendido el mismo discurso toda la hoguera: "Tú me pusiste los cuernos. Me has sido infiel", ha sido el argumento de Naomi que no ha reparado ni un segundo en su actitud en 'La isla'. La valenciana ni siquiera se ha venido abajo al ver sus imágenes con Napoli: "Te morreas, me pones los cuernos y eso es lo que te mereces".

Adrián ha hecho hincapié en que ambos se han equivocado, pero a pesar de que Adrián no ha cruzado la línea de las relaciones sexuales, Naomi sostiene que el culpable ha sido él y que ella no le ha sido infiel.

Naomi no ha sido capaz de perdonar el beso de Adrián y ha decidido que quería marcharse de 'La isla' sola. Una decisión que termina con una relación de dos años y medio y rompe a Adrián que todavía tenía esperanza.