La hoguera de Lydia y Manuel conmueve a Sandra Barneda: "¡Qué envidia dais!"

Una hoguera que ha conmovido a toda la audiencia y hasta a la presentadora La única pareja que ha sobrevivido a la tentación

La final más esperada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado. Esta sexta temporada nos ha dejado la edición más polémica con una tremenda cantidad de infidelidades por parte de los participantes. En la noche de la decisión final todas las miradas han estado centradas en Naomi y Adrián, la pareja valenciana llega con la relación en la cuerda floja y los avances ya demostraban que la hoguera final no iba a dejar indiferente a nadie.

Las cuatro parejas que han logrado sobrevivir a la experiencia se han encontrado esta noche cara a cara frente al fuego y tomarán la decisión final: abandonar la isla solos, con su pareja o con un nuevo amor. Solo una pareja, Manuel y Lydia, ha conseguido resistir a la tentación física en la edición más ardiente del programa.

La pareja se ha sentado frente al fuego para resolver sus problemas en 'La isla de las tentaciones'. Manuel ha reconocido que le ha faltado el respeto a Lydia pero le ha dicho que "se ha dejado llevar por una persona por la que he sentido", un comentario que le ha molestado mucho a su novia.

Al empezar el visionado de las imágenes de Manuel, Lydia se ha roto tras ver los acercamientos de su novio con Miriam. "¿Es comparable?", le ha preguntado Lydia, rota con lágrimas en los ojos, y Manuel ha reconocido que sentía "vergüenza" al verse.

La sorpresa de Lydia ha llegado al ver las imágenes de su chico llorando, "en ningún momento habría pensado que tú habías llorado por mi", le ha dicho Lydia. Unas imágenes que han relajado a Lydia y ha reconocido que la rabia hablaba por ella.

¡Triunfa el amor! Lydia y Manuel se besan tras una apasionada declaración

Lydia y Manuel han sido la primera pareja de la noche que consigue salvar su relación. Tras las imágenes de Manuel llorando y una super declaración que ha emocionado a toda la audiencia: "Mi vida es un cuento de hadas contigo y me encanta todo lo que tenemos. Me encanta ir a hacer la compra al supermercado. Me encanta esperarte 40 minutos. Me encanta todo contigo", le decía Manuel.

Una declaración que ha terminado en un beso apasionado entre la pareja y hasta ha hecho llorar a la presentadora. Emocionados y felices, Lydia ha salido de la hoguera 'en brazos' de Manuel, literalmente. Han conmovido al público, levantando hasta la envidia de la presentadora: "Qué envidia dais" les ha dicho Sandra Barneda haciéndoles un corazón con las manos.