"Tres veces he hecho el Kamasutra": El brutal avance la hoguera final de Naomi a Adrián en 'La isla de las tentaciones'

El programa de Telecinco ha mostrado un avance la hoguera final de Naomi y Adrián 'La isla de las tentaciones' llega a su final y promete un final intenso

Como bien sabéis, la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' llega a su final y lo hace dejándonos con una de sus temporadas más polémicas y en una repleta de infidelidades por parte de los participantes. Por supuesto, uno de los momentos más llamativos para los espectadores, e incluso para los propios concursantes, es la hoguera final del programa, en la que las parejas se vuelven a encontrar para ver toda su experiencia por separado.

Uno de los encuentros más esperados por parte de todos los seguidores del programas es el de Naomi y Adrián. ¿El motivo de esto? Concretamente, es que ella ha sido una de las participantes que más relaciones intimas ha tenido en el programa de Telecinco con uno de los solteros y él no ha parado de besarse con Keyla. Más allá de que ambos vean cómo han ido sus trayectorias en 'La isla de las tentaciones', otro de los alicientes para ver esta hoguera final es la reacción de Naomi, ya que cuenta con destacado carácter.

Como bien sabréis los espectadores del programa, la manera de expresarse y enfrentarse a los conflictos de Naomi ha sido lo más comentado de la edición. Mientras unos critican su comportamiento, otros alaban haber descubierto a Naomi como personaje televisivo.

La manera en la que la hoguera de Naomi y Adrián es una montaña rusa de emociones.



Primero se gritan el uno al otro y luego finamente se ponen a llorar😂



Ya era hora de ver las hogueras finales y no capítulos de relleno #LaIslaDeLasTentaciones12



pic.twitter.com/n5tvKaJ30Q — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) 10 de abril de 2023

Ahora bien, de lo que venimos a hablaros en este post es sobre el avance que han compartido desde el programa de Telecinco, el cual ha sido breve, pero suficiente para ver lo que nos espera en la hoguera de la mencionada pareja.

Lo que nos deja claro esto es que ese momento final entre ambos estará repleto de emociones de todo tipo, ya que podremos ver enfados y gritos, hasta lloros y abrazos. "No te puedo ni mirar a la cara del asco que me das. Tres veces he hecho el Kamasutra, tres vueltas le he dado al libro", le dice Naomi a Adrián.

Una de las frases claves para entender cómo proseguirá la hoguera es la que pronuncia Adrián: "Mi felicidad eres tú". El avance termina con la pareja abrazada y llorando mientras Naomi le pregunta: "¿Por qué me has hecho esto?".