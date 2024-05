Courtois, descartado para la Eurocopa

Thibaut Courtois, que regresó a una convocatoria con el Real Madrid ante el Bayern de Múnich tras la lesión en el cruzado de la rodilla izquierda el pasado agosto y siete meses después la del ligamento cruzado de la rodilla derecha, no estará en la Eurocopa para ayudar a Bélgica en Alemania.

El propio guardameta lo avisó el pasado mes de diciembre, asegurando que la decisión se basaba en recuperarse al cien por cien de su lesión, aunque si ha vuelto a la convocatoria de Ancelotti, pese a que no tenga minutos, debería ser precisamente por eso.

UN LÍO QUE VIENE DE LEJOS

Lo cierto es que entre Courtois y el seleccionador hay cierta tensión. En junio de 2023, Domenico Tedesco acusó al portero del Real Madrid de dejar colgada a su selección tras no participar en el trascendental duelo de clasificación para la Eurocopa contra Estonia. Según comentó la prensa belga, Courtois decidió irse a casa tras no recibir la capitanía en el anterior partido, contra Austria. Tedesco trató de mediar, pero no consiguió menguar el enfado.

Thibaut Courtois, enfadado por no ser capitán en Bélgica / SPORT.es / KENZO TRIBOUILLARD

El técnico italiano declaró lo siguiente a 'HLN'. “Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut (Courtois) contra Estonia. Después del partido (ante Austria) de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido. Desde el principio traté de mostrarle el aprecio que se merece. A mis ojos es el mejor portero del mundo. Lo amo como portero, pero también como un ser humano. Estoy conmocionado”.

DESCARTADO POR EL SELECCIONADOR

Ahora, tal como destaca la prensa alemana, Tedesco no escondió que la situación con Courtois no es buena y lo descartó de la Eurocopa. Una decisión sorprendente, ya que el portero está entrenando con sus compañeros en el Real Madrid y el propio Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa que es probable que se le vea vestido de corto más pronto que tarde. El seleccionador belga, recientemente renovado hasta 2026, dijo lo siguiente: “Sobre este tema (convocatoria de Courtois) ya está todo dicho. No quiero jugar al ping-pong. Nos centramos en los jugadores que están en buena forma“.

Courtois ya se entrena en la portería / Efe

Sin Courtois, la titularidad de la portería de Bélgica está entre dos candidatos: Matz Sels (Nottingham Forest) y Koen Casteels (Wolfsburgo). Los 'Diablos Rojos' estarán en el Grupo E de la Eurocopa junto a Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. Sobre el papel, los de Tedesco no tendrán problemas para clasificarse a los octavos de final.