Courtois renuncia a jugar la Eurocopa

Thibaut Courtois va por el quinto mes de recuperación de la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo durtane un entrenamiento el pasado 10 de agosto, a dos días del debut liguero contra el Athletic. Una semana después era intervenido por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

El tiempo previsto para volver en plenas condiciones a un terreno de juego para una lesión de este tipo está entre los ocho y los diez meses. Tanto su recuperación como la de Militao, que sufrió la misma lesión en el estreno liguero en San Mamés, están yendo por muy buen camino. En el caso del brasileño, el club cree que podría incluso acortar plazos, hasta el punto de que su técnico, Carlo Ancelotti ha insinuado que puede reaparecer esta misma temporada, lo que le permitiría estar en la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.

También se mira con optimismo el retorno de Courtois, lo que había dado pie a las especulaciones sobre su presencia en la Eurocopa de Alemania, que se disputará entre el 14 de junio y el 14 de julio. El portero belga, sin embargo, se ha descartado para esta cita.

En una entrevista concedida al medio de su país 'Sporza', Courtois anunció que "no iré a la próxima Eurocopa debido a la lesión. Me tengo que recuperar al cien por cien y es mejor no ponerme fecha de recuperación ni objetivos. Jugadores como Asensio, Falcao y Oyarzabal, que tuvieron la misma lesión, me dicen que se necesitan de nueve a diez meses para volver a tu máximo nivel. Si todo va bien podría jugar en mayo, pero es poco tiempo para afrontar con garantías un gran torneo con la selección”.

El portero del Real Madrid quiso aclarar que esta renuncia temporal no es un adiós definitivo a la selcción: “No, porque disfruto mucho jugando para Bélgica. Me acusaban de querer jugar todos los partidos y no dejar nada a nadie. Cuando a veces me perdía un partido con Martínez, supuestamente ya no quería jugar más... Pero me encanta jugar para la selección nacional. Los Mundiales y las Eurocopas son lo mejor que puede tener un futbolista, aparte quizás de la final de la Liga de Campeones”.

Pese a esta decisión, Courtois se muestra muy optimista con respecto a su lesión: "Todo va según lo planeado, incluso un poco mejor de lo esperado. Por ejemplo, normalmente sólo podría empezar a caminar a los cuatro meses, pero ya llevo una semana haciéndolo. Desde la operación no he tenido ningún contratiempo".

Pide perdón por su espantá con Bélgica

Al margen de la lesión, Courtois volvió a hablar sobre su decisión de dejar la concentración de Bélgica en vísperas de un partido de clasificación para la Eurocopa el pasado mes de junio. El portero del Real Madrid empezó pidiendo perdón "al equipo y especialmente a la afición, porque fue una decisión equivocada".

El belga volvió a aclarar que sintió como un desprecio del seleccionador, Domenico Tedesco, que no le diera el brazalete de capitán en su partido 102 con la selección: "Tanto el entrenador como la Federación podían haber tenido un bonito gesto conmigo".

El partido contra Austria era mi 102 con la selección. Como entrenador y federación, podrían haber tenido un bonito gesto conmigo. Me da igual que De Bruyne sea el capitán..."