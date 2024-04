El MVP Vinicius sostiene al Real Madrid a base de goles

Cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, apareció Vinicius para darle la vuelta a la tortilla. Primero, se desmarcó y aprovechó un pase medido de Toni Kroos, y después, vio con clarividencia a Rodrygo en la acción del penalti, que se encargó de transformar el propio Vini. Escogió tirarla con fuerza al centro, consciente de que, seguramente, Manuel Neuer se decantaría por un costado. Y así fue.

Los goles de Vinicius Junior volvieron a sostener al Real Madrid, sobre todo en los momentos más difíciles. Ya suma 7 dianas en esta edición e iguala los que marcó la pasada temporada en la máxima competición continental. Como mínimo, el brasileño tendrá un partido más, la vuelta en el Santiago Bernabéu, para completar su Liga de Campeones más goleadora.

Trofeo y ‘selfies’

Vinicius Junior fue votado como el futbolista más valioso del partido ante el Bayern de Múnich. Una elección que no admitió discusión. Por sus dos goles y por su peligrosidad constante, cambiando de banda continuamente con Rodrygo y obligando a los defensas rivales a un gran esfuerzo para contenerle.

Revive las mejores jugadas del empate entre el Bayern Munich y el Real Madrid en el Allianz Arena / Telefónica

Un trofeo que sostuvo con alegría cuando ya las gradas se habían vaciado. Entonces, con una sonrisa en la cara, se hizo ‘selfies’ sobre el mismo césped del Allianz sosteniéndolo. Tras el pitido final, se había intercambiado la camiseta con Bryan Zaragoza.

Enorme influencia

La Champions es una competición en la que Vinicius Junior da el máximo de sí y los números así lo refrendan.

Con los dos de anoche, el de Sao Gonçalo ya acumula 22 tantos en el principal torneo europeo de clubs. Esta es su sexta edición, desde su debut un 7 de noviembre de 2018 en Plzen con Santiago Solari de entrenador. Tenía 18 años.

El primer gol llegó la temporada siguiente, la 2019/2020 y fue en Brujas, en el último partido de la liguilla, y a pase de Rodrygo.

Vini ha ido aumentando cifras a medida que ha tenido una mayor participación e influencia en el equipo, ya con Ancelotti en el banquillo. En el total de la competición, suma 22 goles, que se reparten de esta manera: 1 en la 2018/2019; 3 en la 2020/2021; 4 en la 2021/2022; 7 en la 2022/2023; y otras 7 en la campaña 2023/2024.

A estas dianas hay que añadir 19 asistencias (2, 1, 2, 7, 2 y 5) desde la 2018/2019 y hasta la actualidad.

Por lo tanto, el brasileño ha participado directamente en 41 acciones de gol y todo ello, en una suma de 55 participaciones, lo que le permite obtener una significativa influencia de 0,74 por encuentro.

Lo cierto es que cuando se trata de la Champions, Vinicius parece estar más enfocado en lo que ocurre sobre el césped y centrarse en el juego. Muestra su mejor cara y ello repercute positivamente en el juego del equipo, que le necesita para la decimoquinta.

"En Champions no se pueden regalar goles"

Vinicius Junior se mostró satisfecho con el partido, pero dejó ir ante las cámaras de Movistar que “en esta competición no se pueden regalar balones ni goles porque los dos equipos tienen mucha calidad”. El brasileño aseguró: “Siempre queremos ganar y lo daremos todo en el Bernabéu”. El primer gol fue una acción de gran compenetración con Toni Kroos, al que Vini elogió: “Siempre hay que estar concentrado para recibir estos balones -sonrió-. Nos conocemos muy bien con Toni, me ha regalado el gol, hace las cosas fáciles. Me alegro de poder marcar dos goles”, explicó el delantero.

Ahora, el objetivo, en sus propias palabras, es culminar “una noche mágica en casa. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, descansar hasta la próxima semana. Sabemos que la afición y nosotros lo vamos a dar todo para clasificarnos”, concluyó Vinicius Junior.