Alexia, una renovación entre lágrimas

El Barça ha hecho este martes oficial la renovación de Alexia Putellas hasta el 30 de junio de 2026 con opción a una temporada más. La futbolista firmó su nuevo contrato junto a Joan Laporta e inmortalizó el momento. Fue un acto en el que el presidente no pudo reprimir la emoción y, de hecho, contagió a la jugadora.

"Es un día muy feliz para mí y para toda mi familia, para mis amigos, y espero que para todos los culés también", arrancaba sus declaraciones Alexia, que reconoció que "me he emocionado un poco, lo veía emocionado (a Laporta) y me emocionaba aún más. Agradezco sus palabras, he sentido que lo decía de verdad", aseguraba sobre el intercambio de impresiones con el presidente.

Pese a que ha ganado mucho, la ilusión sigue intacta: "Tengo muchas ganas de continuar el camino que estamos haciendo, continuar ganando y lograr muchos más títulos". El próximo objetivo, la final de la Champions en San Mamés el próximo sábado ante el Olympique de Lyon, título que completaría una semana inolvidable: "Sería perfecto, sabemos cómo lo tenemos que hacer para que suceda, el equipo está enchufadísimo, todas vamos a una junto a la afición y lo daremos todo por ellos y por nosotras".

Renovación Alexia / FCB

Culé de pies a cabeza

La futbolista reconocía que "soy muy culé y lo único que quiero es que la gente disfrute y darle muchos títulos y alegrías". Y es que, "literal, la mitad de mi vida he estado aquí, ya estaba impregnada del Barça antes, pero como jugadora mucho más. Es un orgullo todo lo que he aprendido y lo que significa ser Barça. Soy Barça y continuará siendo así".