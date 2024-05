¿Cuánto cobra un conductor de tranvía en Barcelona?

El metro, el tren y los autobuses son los principales medios de transporte de Barcelona, pero otro de los que utilizan miles de ciudadanos al día es el tranvía, operado por UTE Trambaix.

Una pieza fundamental en los tranvías es el conductor. Tal y como marca el convenio colectivo de estos trabajadores, su retribución es de 1.435,74 euros mensuales, aunque si se superan las seis horas en una sola jornada, se suma un complemento de 345,15 euros.

Además, en función de la antigüedad en el cargo, los conductores cobran pagas extras que parten desde los 28,95 euros al mes (un bienio) hasta los 347,53 euros al mes (dos bienios y cinco quinquenios).

No es el único plus que verán reflejado en su nómina, y es que también se pueden añadir 172 euros por cada festivo trabajado, o 42,57 euros por una prima de no absentismo en su puesto de trabajo.

Por lo tanto, los conductores de tranvía de Barcelona con sueldos más elevados cobran en torno a los 2.000 euros al mes, una cifra que atrae cada vez más a personas que están buscando trabajo.