El dilema de Miguel Gutiérrez: ¿Vuelta al Bernabéu o Champions con el Girona?

El Girona de Míchel estará en competición europea la próxima temporada. Sin saber exactamente en qué torneo, un equipo que tenía la permanencia como objetivo principal ha acabado discutiendo la liga de tú a tú a los mejores equipos del país, consiguiendo incluso que muchos aficionados soñasen con repetir la gesta que firmó el Leicester en Inglaterra, pero con ellos de protagonistas en España.

Sin opciones de arrebatar un título que esta temporada ya está teñido de blanco, Míchel tiene que pensar en el 'EuroGirona' del futuro y en los integrantes con los que podrá contar. Con la exigencia extra de una nueva competición, la plantilla no puede quedar corta. Savinho, Dovbyk, Aleix García, Tsygankov, Eric García, Yan Couto, Blind... Son muchos los jugadores que han permitido que el Girona esté donde está (tercero con 71 puntos, a dos del Barcelona), pero no hay que olvidarse de Miguel Gutiérrez, un completo nervio en el lateral izquierdo y que ha demostrado con creces que está preparado para absolutamente todo.

EL MADRID ELIGIÓ A FRAN GARCÍA

El madrileño llegó a Montilivi procedente del Real Madrid el verano de 2022 a cambio de 4 millones de euros en busca de unas oportunidades que no llegaban en el Santiago Bernabéu. Y hablando de oportunidades, el Madrid no se la dio el pasado verano en su búsqueda de un lateral izquierdo para hacerle competencia a Ferland Mendy. Las dos principales opciones eran Miguel Gutiérrez y Fran García, dos canteranos que ya no formaban parte del club, pero sobre los cuales se tenía una opción de recompra. Finalmente, eligieron al jugador del Rayo Vallecano, y abonaron los 5 millones de euros pertinentes para que volviera tras tres temporadas en Vallecas.

Fran García, durante un duelo ante el Alavés / EFE

Mientras Fran García (1.416 minutos en 28 partidos entre todas las competiciones, en los que ha marcado cinco goles y ha repartido dos asistencias) ha tenido un rol menos importante que el de Ferland Mendy, Miguel Gutiérrez ha sido una de las estrellas de un Girona que ha enamorado a todo el mundo. En total, suma 36 partidos esta temporada, acumulando un total de 3.089 minutos de juego y 35 titularidades, un gol (contra el Barcelona en Montjuïc) y ocho asistencias.

UNO DE LOS MEJORES LATERALES DE LALIGA

Ha explotado como uno de los mejores jugadores de todo el campeonato, siendo muy versátil en ataque y trabajador en defensa. A nivel táctico, es una navaja suiza, y Míchel lo usa para múltiples escenarios. Puede recortar por dentro o buscar la línea de fondo con facilidad y ha destacado como un futbolista al que se le pueden otorgar tareas complejas en zonas interiores. Tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que, a priori, su futuro no tendría que preocupar al conjunto catalán. Pero el Real Madrid tiene la mencionada opción de recompra, de ocho millones de euros.

Miguel Gutiérrez, elegido MVP del partido ante el Barça en Montjuïc / EFE

No es un secreto que el conjunto blanco quiere a Alphonso Davies para el carril zurdo (y que el canadiense quiere jugar en el Bernabéu), pero el Madrid, pase lo que pase con el futbolista del Bayern, estudia el futuro de su canterano, que puede repescar desde el 1 de julio.

EL FUTBOLISTA DECIDE

A partir de allí, deberán decidir qué hacen con Miguel: quedárselo o hacer 'caja' con él. Miguel Gutiérrez tiene un valor de 20 millones de euros, según 'Transfermarkt', por lo que desde Chamartín saben que el futbolista podría ser vendido por una cifra muy superior a los ocho 'kilos' de la cláusula de recompra. En la capital aún conservan el 50% de los derechos del jugador, lo que significaría que si el Girona lo vende, la mitad del precio del traspaso iría a parar a las arcas del Madrid, aunque ese escenario parece improbable.

Miguel Gutiérrez, jugador del Girona / @Miguel3Guti

Por ahora, Miguel Gutiérrez está totalmente centrado en terminar la temporada con el Girona y puede que la Champions League sea un factor clave para apostar por seguir más tiempo en Montilivi. Evidentemente, la última palabra la tiene el jugador.

El Girona, a falta de cinco jornadas, cuenta con 13 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el Athletic Club, por lo que una victoria en Montilivi contra el Barcelona el próximo sábado (18:30 horas) sellaría definitivamente una temporada para la historia.