Jornades # ciclismesegur, 5 sessions per abordar i millorar la seguretat del ciclisme esportiu

Esportcat i la Federació Catalana de Ciclisme realitzen, durant el 2023, el pla pilot a les comarques gironines

Compartir l’espai viari. Millorar la seguretat. Gaudir del “nostre” esport. Sota aquestes tres premisses, la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la Federació Catalana de Ciclisme, han anat realitzant, al llarg d’aquest 2023, les jornades #ciclismesegur. Les diferents sessions han tingut lloc en municipis gironins i han abordat una de les problemàtiques que afecta més a aquest esport: els accidents viaris de ciclistes.

5,6 ACCIDENTS AL DIA EN ZONES URBANES DURANT EL 2021

La convivència entre bicicleta i altres vehicles és una situació encara a resoldre, i les xifres així ho demostren. Segons dades del Servei Català de Trànsit, el 2022 van morir 8 ciclistes a les carreteres catalanes, dues persones més que l’any anterior. Trànsit, en un dels seus informes anuals, també especifica que al llarg del 2021 es van produir, en zones interurbanes, 498 accidents (1,36 accidents al dia), mentre que en zones urbanes els incidents es van elevar fins a 1.566 (5,6 accidents al dia). Finalment, el 2020, i tenint en compte que es tracta de l’any que va esclatar la pandèmia de la COVID-19, dels 1.208 accidents de trànsit que es van comptabilitzar, en 148 casos una o més bicicletes es van veure afectades, per tant, en un 12,3% dels casos totals.

Unes 120 persones del món del ciclisme assisteixen a alguna de les cinc jornades

Totes aquestes dades corroboren la necessitat de conèixer els riscos del ciclisme en carretera. Informació que les sessions de Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit (del Departament Interior), Sistema d’Emergències Mèdiques (Departament de Salut), Esportcat (Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, del Departament de Presidència) i la Federació Catalana de Ciclisme van tractar.

MÉS DE 120 PERSONES PARTICIPANTS A LES 5 JORNADES #CICLISME SEGUR

S’estima que, a falta de dur a terme la cinquena i definitiva jornada, unes 120 persones del món del ciclisme hauran assistit a alguna de les diferents sessions. Les trobades han comptat amb la participació d’agents dels Mossos d’Esquadra, professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tècnics del Servei Català de Trànsit. Durant aquestes jornades, assistents i professionals han compartit els problemes més persistents a les carreteres catalanes. Tot i això, les diferents sessions també s’han anat convertint en punts de trobada entre afectades, afectats i professionals i, d’aquesta manera, abordar noves òptiques de la problemàtica, analitzar-la i compartir noves propostes. Debats on tothom hi ha pogut participar i indagar-hi. El projecte comptarà, definitivament, amb 5 sessions diferents. Les jornades van començar a principis d’any, el 2 de febrer a Banyoles. Dues setmanes més tard, el 16 de febrer, va tenir lloc la segona sessió a Palafrugell. L’1 de juny es va traslladar a Girona ciutat i, el 14 de setembre, es va realitzar a la Vall d’en Bas. L’última tindrà lloc a Blanes el pròxim dijous 28 de setembre.

Jornada #ciclisme segur amb agents dels Mossos d’Esquadra i professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques | SPORT.es

SESSIONS SOBRE SEGURETAT VIÀRIA I SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS

El contingut de la jornada es va dividir en dues parts. La primera es va centrar en la seguretat viària. Agents dels Mossos d’Esquadra van aprofundir en la importància de parar atenció durant la conducció, tenint consciència, per part del ciclista, de tots els vehicles i factors que són aliens a l’esportista. D’aquesta manera, es va fer èmfasi en conèixer, prèviament, la climatologia i els riscos d’un temporal advers i es va insistir en la importància de portar vestuari visible, saber les normes de circulació, quines són les carreteres més idònies per circular i, alhora, fer una revisió de la bicicleta abans de començar la ruta o competició. La segona part de les sessions l’han anat protagonitzant les unitats del SEM. El Sistema d’Emergències Mèdiques és la primera unitat de salut a socórrer un accident viari i, al llarg de les diferents jornades, han anat exposant com aconseguir una comunicació eficaç i fluida amb els serveis d’urgència en casos extrems. També han explicat nocions bàsiques de primers auxilis i, finalment, han informat de l’aplicació My112, amb servei de geolocalització, aspecte clau per conèixer amb exactitud on s’ha produït l’accident.

DETECCIÓ DE PUNTS DELICATS I PROPOSTES DE COM MILLORAR

Les jornades han servit per conèixer noves propostes per millorar la seguretat en el ciclisme esportiu i, alhora, resoldre els dubtes de persones i entitats participats, abordant noves eines a les persones ciclistes i tenir una millor convivència en l’espai viari amb altres usuaris. Al final de cada sessió, s’ha fet entrega de material reflectant i un llum de bicicleta per millorar la visibilitat del ciclista. El projecte és un pla pilot que s’ha anat desplegant a comarques gironines i que s’estudia realitzar a la resta del país.