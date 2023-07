La III Setmana Catalana de l’Esport s’acomiada amb un cap de setmana memorable

Durant un mes de competicions de 45 esports diferents arreu del territori català, s'han aplegat més de 4.000 esportistes Una de les cites més destacades s’ha viscut al Circuit de Barcelona – Catalunya amb la disputa d’una prova ben especial de la Copa Catalana de Fèmines de ciclisme, que ha comptat amb 100 ciclistes d’una quinzena de nacionalitats diferents

Després de pràcticament un mes de competicions de 45 esports diferents arreu del territori català i d’aplegar més de 4.000 esportistes (2.000 de fora de Catalunya) de 48 països dels cinc continents, la III Setmana Catalana de l’Esport organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha conclòs les seves activitats amb un cap de setmana intens i amb diverses cites internacionals de primer ordre esportiu.

Una de les cites més destacades s’ha viscut al Circuit de Barcelona – Catalunya amb la disputa d’una prova ben especial de la Copa Catalana de Fèmines de ciclisme, que ha comptat amb 100 ciclistes d’una quinzena de nacionalitats diferents. És una xifra de participants sense precedents en una cursa exclusivament femenina al nostre país. La victòria se l’ha endut la francesa Marie Gielen (Team Abadie), que ha superat a l’esprint la catalana Laura Rodríguez (Laboral Kutxa) i la danesa resident a Girona Josefine Huitfield.

A Sant Boi de Llobregat la selecció xinesa de softbol ha confirmat el seu favoritisme en endur-se el triangular internacional davant la selecció catalana i el combinat xilè. Catalunya, que ha cedit per 10 a 0 a la final, ha aconseguit un meritori subcampionat en un torneig en què Yiman Chai s’ha endut l’MVP.

A Barcelona el duel internacional entre Catalunya i França de pilota ha tingut múltiples al·licients i un bon balanç per al combinat català, que s’ha imposat en la majoria de duels disputats en modalitats com pilota a mà per parelles, pala curta, frontennis o cesta punta juvenil, cedint, això sí, en cesta punta en categoria absoluta. La selecció catalana també s’ha imposat davant França en hoquei herba femení per 2 a 0 en un partit celebrat a Castelldefels davant una bona assistència de públic. Les catalanes es van avançar ràpid en el marcador i no va ser fins el darrer minut de partit que van aconseguir sentenciar el matx i celebrar una victòria il·lusionant pocs dies abans del doble duel que enfrontarà Catalunya i la potent selecció d’Índia per celebrar el centenari de la Federació Catalana de Hockey. I un darrer cara a cara entre Catalunya i França s’ha viscut a Terrassa en dards, també amb domini local. Els catalans s’han imposat en parelles i també en individuals, amb victòries per a Loli Cascales i Carles Arola.

Exitosa competició internacional també de pentatló modern al CAR de Sant Cugat (tetratló), i Moll de la Marina (relleu mixt) amb les grans promeses de la disciplina. Per la seva banda, a Granollers la Federació Esportiva de Sords de Catalunya ha exercit d’amfitriona d’un cara a cara davant Bèlgica en les modalitats de pàdel, petanca i futbol sala, tots ells tant en categoria femenina com masculina. I a Sant Adrià del Besòs, multitudinària exhibició de lluita entre les seleccions de Catalunya i França.

En futbol Sala Catalunya ha aconseguit guanyar el triangular masculí celebrat a La Garriga en categoria sub17, després de superar Canadà per 6 a 2 en el partit decisiu. En categoria sub13 la victòria se l’ha endut l’equip francès. En Ball Esportiu L’Hospitalet de Llobregat ha sigut l’escenari d’un intens cap de setmana ple de competicions en modalitats urbanes que han provocat l’admiració del públic.

Finalment, durant el cap de setmana hi ha hagut altres cites rellevants com el Campionat de Catalunya de gimnàstica artística celebrat a Vilanova i la Geltrú de forma simultània tant en categoria masculina com femenina i en tots els nivells, oferint un excel·lent nivell esportiu en tots els aparells.