Vilagrà reivindica el dret de Catalunya a poder competir "oficialment, amb normalitat, en qualsevol esport i a tot el món"

Centenars d’esportistes i federacions catalanes i internacionals celebren l’acte central de la III Setmana Catalana de l’Esport La jornada ha servit per posar punt final a un esdeveniment que finalitza aquest diumenge 9 de juliol i que segueix treballant per potenciar la projecció internacional de les seleccions catalanes i la paritat al món de l’esport

La III Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (Esportcat) de la Generalitat de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), ha celebrat el seu acte central aquest divendres, al CaixaForum de Barcelona. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el president de la UFEC, Gerard Esteva, han presidit un acte que serveix per cloure un mes de competicions de 45 esports diferents pel territori català.

La jornada ha servit per posar punt final a un esdeveniment que finalitza aquest diumenge 9 de juliol i que segueix treballant, any rere any, per potenciar la projecció internacional de les seleccions catalanes i la paritat al món de l’esport. L’acte ha estat amenitzat pel grup del Cor de Teatre de Girona, i posteriorment s’ha dut a terme la desfilada de banderes dels països que han disputat competicions al llarg d’aquests dies.

Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, ha exposat que “l’aliança entre Govern i la UFEC, món local i federacions i clubs catalans ha estat una formula d’èxit” durant la Setmana Catalana, que ha permès als ”nostres esportistes lluir la samarreta de Catalunya amb orgull, convivint i competint amb delegacions de tot el món”. “Amb normalitat, com ho hauria de poder fer Catalunya de manera oficial en qualsevol esport i a tot el món”, ha afegit.

La consellera també ha subratllat que l’esdeveniment ha suposat un “impuls a l’esport femení”, a través de competicions on “les nostres esportistes han tingut el protagonisme que es mereixen” competint amb seleccions de molts esports. Aquest era, segons ha dit, un dels objectius del Govern en el marc “de la legislatura de l’esport femení”. Alhora, segons Laura Vilagrà, la Setmana Catalana de l’Esport ha evidenciat que “els clubs i les federacions sou la base del sistema esportiu català, perquè construïu i vertebreu Catalunya com a país esportiu amb un ADN molt propi”. A la consellera, l’ha acompanyada la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula.

Per la seva banda, Gerard Esteva, president de la UFEC, ha valorat la tercera edició de la Setmana molt positivament, batent rècords de participació i assolint els objectius fixats. “Hem projectat Catalunya com el millor país esportiu del món i la nostra capacitat organitzativa, hem reforçat la complicitat amb federacions de tot el planeta i hem posat en valor els nostres esportistes i les nostres seleccions”, ha exposat.

Esteva ha insistit que aquests dies “hem demostrat que som una potència estimada per l’excel·lència organitzativa de les nostres federacions” i ha assegurat que “enguany hem donat una embranzida a la Setmana Catalana perquè volem que sigui la gran referència internacional no oficial de l’esport en tots els sentits”.

Reconeixement a la promoció de l’esport català i el foment de la llengua

Durant la cerimònia de cloenda, s’ha fet entrega de quatre premis. El primer d’ells ha estat el Premi Pompeu Fabra a l’entitat amb més compromís pel foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu, que ha estat pel FC Barcelona i la seva implicació amb la campanya ‘L’esport treu la llengua’, promoguda per la UFEC i Òmnium Cultural.

El Premi David Moner, que s’atorga a l’entitat estrangera que més ha col·laborat en la promoció de l’esport català, ha estat per a la delegació de la República Txeca. Ha recollit el premi Jaime Martin Puchol, cònsol de la República Txeca a Barcelona.

El Premi Ramon Basiana, que s’atorga a una entitat que promogui la internacionalització del seu esport, ha estat concedit a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, mentre que el Premi Dolors Vives, a l’entitat o persona amb més compromís per la internacionalització de l’esport femení català, ha estat per la jugadora d’hoquei sobre patins Anna Casarramona.

Aquesta tercera edició de la Setmana Catalana de l’Esport ha comptat amb competicions d’esports com hoquei sobre patins, voleibol, atletisme, ciclisme, motociclisme o boxa, entre d’altres, i ha reunit pel territori català més de 4.000 esportistes (2.000 de fora de Catalunya) de 48 països dels cinc continents.