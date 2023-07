Catalunya, campiona d’Espanya per CCAA

Celebrat a Benidorm, el Campionat d´Espanya ha comptat amb la participació de 100 jugadors de 10 equips.

Per tercer any consecutiu, Catalunya s’ha proclamat campiona del Campionat d’Espanya de Tennis Platja per CCAA, celebrat a Benidorm i que ha comptat amb la participació de 100 jugadors de 10 equips.

La selecció catalana ha estat formada per Gerard Torres, Pol Filella, Santi Puente, Martí Migraña, Víctor Martínez, Ariadna Costa, Alejandra Porteiro, Marina Llobet, Alicia Roca i Ingrid Vila.