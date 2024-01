Ramis peligra como entrenador del Espanyol

Luis Miguel Ramis podría tener las horas contadas como entrenador del RCD Espanyol. La derrota ante el Eldense y el pésimo juego del equipo blanquizaul desde su llegada han encendido todas las alarmas en la entidad. La propiedad debe decidir, pero todos los consejos que les llegan pasan por echar al técnico e intentar el ascenso con alguna figura contrastada que pueda cambiar el rumbo del equipo.

El Espanyol no tiene defensa. El equipo ha caído de manera estrepitosa contra el Eldense en un partido marcado en rojo en el calendario como la oportunidad perfecta para romper la mala racha de resultados fuera de casa. La derrota parece haber colmado la paciencia de la propiedad del club.

Uno de los grandes señalados sería el entrenador, Luis Miguel Ramis. El técnico tarraconense aterrizó en Barcelona para sustituir a Luis García, aunque la revolución no ha salido como se esperaba. El Espanyol ha empeorado sus números con Ramis, un rendimiento que nunca ha llegado a pesar de los intentos del entrenador de revertir la situación. La propiedad china no es proclive de decisiones drásticas, pero tienen la constancia de que la plantilla no está con el técnico. No confían en él y seguir con el técnico sería un auténtico sucidio.

La propiedad del club no tomará decisiones en caliente esta tarde, aunque mañana podrían tomar la decisión de destituir al técnico tarraconense. Los números no dan para conseguir el ascenso directo, el único objetivo prioritario del club, así que buscarían un cambio en los banquillos para tratar de revertir la situación.

Garagarza pierde la confianza

Habrá que ver lo que sucede también con el director deportivo,Fran Garagarza. Fue la gran apuesta de la propiedad para conseguir el ascenso, pero sus decisiones están llevando al club a la deriva. Casi ningún fichaje suyo es titular y ha empeorado, con mucho, la plantilla.Los ejecutivos internos del club han perdido la confianza absolutamente en Garagarza y habrá que ver si Chen Yansheng le ratifica en su puesto.

La situación es desesperada, pero Ramis fue una apuesta directa de Garagarza y el error ha sido importante al igual que todo el mercado de verano que realizó el director deportivo. La propiedad ya había mostrado su poca confianza en él al frenar las incorporaciones en este mes de enero. Las próximas horas pueden ser decisivas en el club, pero hay poco margen para firmar y la situación es caótica.