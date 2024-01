Ramis: "Me siento avergonzado"

El Espanyol no levanta cabeza. El equipo espanyolista, con una imagen preocupante, ha sucumbido en Elda en un partido marcado en rojo en el calendario para romper su maldición fuera de casa. Las sensaciones no han podido ser peores en un encuentro que deja al conjunto perico sin defensas.

Luis Miguel Ramis ha explicado en rueda de prensa posterior al encuentro los motivos de la derrota de su equipo: "El partido trataba de resolver con contundencia las acciones cerca del área, porque es el equipo que más juega en campo rival. Si no lo haces, es lo que hay. Nos han ganado en ilusión, que eso duele mucho, a mí el primero", reconoce.

El equipo no ha conseguido encontrarse en el campo, superado por la presión del Eldense: “Es un partido malo, como venimos haciendo fuera de casa. No nos hemos adaptado a la intensada que requería el partido y eso te va minando. Con balón tampoco hemos encontrado espacios. No hemos defendido bien ninguna acción y no hemos visto a un Espanyol con la ilusión de ascender”.

El técnico tarraconense ha sido crítico con la actitud de sus jugadores: "Es imposible ganar aquí así. No hemos sido contundentes, nos vamos con vergüenza porque no es esto lo que esperábamos, seguramente me he equivocado yo. Seguiremos trabajando, esto no nos puede hundir”.

Sin embargo, se ha mostrado confiado en poder darle la vuelta a la situación: "Lo haremos, estoy convencido de ello. Yo he venido aquí a dejarme la vida. Claro que me siento avergonzado, trabajamos mucho para no ver esto y da mucha rabia. Me veo con fuerzas para seguir trabajando y creyendo en ellos. No hay quien me pare, tengo mucha fuerza", explicaba.